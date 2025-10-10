Yermala News : पिंजरा कला केंद्राचा जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजार यांच्याकडून परवाना रद्द

येरमाळा - धाराशिव तालुक्यातील आळणी येथील बाबासाहेब राजाभाऊ गाठे यांना देण्यात आलेला 'पिंजरा सांस्कृतिक लोकनाट्य कला केंद्र'चा परवाना जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी रद्द केला आहे. पोलिसांनी कला केंद्रावर टाकलेल्या धाडीत अटी व नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्याने परवाना तात्काळ रद्द करण्यात आला..पोलिस अधीक्षक रितु खोखर यांनी कला केंद्रावर धाड टाकत नियमाचा भंग केल्याने गुन्हा नोंद करून परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवला. जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला असुन ठोस भुमिकेमुळे कौतुक होत आहे. अनेक कुटुंब काही कला केंद्रामुळे बरबाद झाली आहेत. पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी चुकीच्या कला केंद्रावर कारवाईचे आदेश दिले आहेत..धाराशिव जिल्ह्यातील काही कला केंद्र व तिथे होणाऱ्या गैरप्रकारबाबत 'दैनिक सकाळ'ने वृत्त प्रकाशित केले होते येरमाळा पोलिस ठाणे क्षेत्रात अशा गैर प्रकाराची वस्तुस्तिथी मांडल्यानंतर प्रशासनाने कारवाईची पावले उचलायला सुरुवात केली आहे.धाराशिव जिल्ह्यातील नियम मोडलेली काही कला केंद्र कारवाईच्या रडारवर आहेत. धाराशिव जिल्ह्यातील काही भाग कला केंद्राच ठिकाण म्हणुन ओळखले जात असुन जवळपास सहा नवीन परवाने अर्ज दाखल आहेत. तुळजाई त्यानंतर महाकाली व आता पिंजरा केंद्राचा परवाना रद्द केला आहे..पूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार पिंजरा सांस्कृतिक लोकनाट्य कला केंद्राला लोकनाट्य कला सादरीकरण, कार्यक्रमांची अनुमती, सार्वजनिक मनोरंजन कार्यक्रम आदींसाठी अटी व शर्ती घालून परवाना देण्यात आला होता मात्र, परवान्यातील अटींचे उल्लंघन झाल्याने शेवटी ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा करण्यात आला आहे. गुन्हा क्र. १९२/२०२५ व कलम २२३ भारतीय न्याय संहिता २०२३ अन्वये गुन्हा दाखल झालेला आहे..या कलानाट्य केंद्राच्या संचालकाने परवाना मिळालेल्या अटींचे पालन न करता बेकायदेशीर कृत्ये केल्याचे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या तपासणीत आढळून आले. त्यामुळे पोलीस अधीक्षक व उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना अहवाल सादर केला होता..अहवालाच्या आधारे नियम क्र. २२६ (ii) अन्वये सदर परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे 'पिंजरा सांस्कृतिक लोकनाट्य कला केंद्र' (आळणी, ता. धाराशिव) यांचा परवाना आता रद्द झाला असून पुढील काळात कोणत्याही परिस्थितीत या केंद्राला परवाना देण्यात येणार नाही, अशी भुमिका जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.