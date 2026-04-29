Mangalwedha News : उजनीतून सोडलेले पाणी मंगळवेढ्यात येण्यापूर्वी वीज पुरवठा खंडित करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

मंगळवेढा - भीमा नदीकाठची शेतीपिके उजनी धरणातून पाणी न सोडल्यामुळे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असतानाच धरणातून सोडलेले पाणी मंगळवेढा तालुक्यात येण्यापूर्वीच वीज पुरवठा खंडित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरण दिल्याने पाणीटंचाईने बेजार झालेल्या शेतकऱ्यासमोर आता खंडित वीजपुरवठ्याचे आव्हान उभे राहिले..तालुक्यातील शेती सध्या उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे मात्र सोलापूर शहराला थेट पाईपलाईन केल्यामुळे नदीपात्रात कायमस्वरूपी सोडले जाणारे पाणी यंदा सोडले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्याला ऊस पुरवठा करणारा हा भाग पाण्यासाठी प्रतीक्षा करू लागला अशा परिस्थितीत या दैनिक सकाळच्या 12 एप्रिलच्या अंकात याबाबत प्रसिद्ध केल्यानंतर 13 एप्रिलला खा. प्रणिती शिंदे यांनी उजनीतून नदीत पाणी सोडण्याची मागणी केली..त्यानंतर अन्य लोकप्रतिनिधी देखील पाणी सोडण्याची मागणी केली त्यानुसार 24 एप्रिल रोजी भीमा नदी पात्रात पाणी सोडण्यात आले आहे. ते पाणी अद्याप मंगळवेढा हद्दीत आले नाही. अशा परिस्थितीत काल जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरणला पत्र देत मंगळवेढा, पंढरपूर, मंगळवेढा, सांगोला शहर व भीमा नदी तीरावरील ग्रामीण योजनेसाठी पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवण्यासाठी सदर ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित करण्यात यावा व तीन तासासाठी अत्यावश्यक सेवेसाठी वीजपुरवठा सुरू करण्याच्या आदेश दिला..अगोदरच नदीपात्रात पाणी नसल्यामुळे नदीकाठची पिके होरपळून जात असतानाच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नदीकाठचा शेतीपंपाद्वारे उपसा होऊ नये म्हणून वीज बंद आदेशामुळे आणखीन त्यात भर पडली. त्यामुळे नदीकाठच्या शेतकय्राची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागत आहेलायक नसलेल्या अधिकाऱ्यांनी पाण्याच्या नियोजनाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शेतीला पाणीपुरवठा करण्याच्या नियोजनाचे 12 वाजले त्यामुळे जिल्ह्यातील नदीकाठा शेतकरी देशोधडीला लागला.- प्रा. डॉ.लक्ष्मणराव ढोबळे, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.पक्ष).ऑक्टोबरच्या पूर परिस्थितीमुळे नदीकडचा शेतकरी अडचणीत आला त्यात पुन्हा शेतीसाठी नदीपात्रात पाणी सोडले नाही.आता पाणी सोडले तर वीज पुरवठा खंडित केला त्यामुळे शेती कशी करावी असा प्रश्न पडला.- रमेश चव्हाण, नागरिक आरळी.