Madha News : सीना नदीच्या महापुरात दिव्यागांची घरे नव्याने उभारण्यासाठी सरसावले आनंद साधना प्रकल्पाचे दिव्यांग बांधव

माढा - तालुक्यातील कुर्डुवाडीतील आनंद साधना प्रकल्पाचे दिव्यांग व कार्यकर्ते सिना नदीकाठी राहणाऱ्या पूरग्रस्त भागातील दिव्यांग यांना मदत करत आहेत. मागील चार दिवसांपासून माढा तालुक्यातील लव्हे आणि तांदुळवाडी या गावात जाऊन दिव्यांग यांच्या बुडालेल्या घराची पाहणी व त्यांना मदत - सहयोग देण्याचा आनंद साधना प्रकल्प प्रयत्न करीत आहे..यावेळी दिव्यांग यांनी स्वतःच्या मेहनतीतून बचत केलेल्या रकमेतून आठ दिवस पुरेल असा कोरडा शिधा स्वच्छ झालेल्या घरातील दिव्यांग यांना दिला. तांदूळवाडीतील अंध व अस्थिव्यंग असणारे शोभा व हरिदास गायकवाड, अण्णा मिरगणे, संभाजी गवळी, साळू माने, नवनाथ कदम यांना किट दिले. दिव्यांग यांनी स्वतःच्या मेहनतीतून बचत केलेल्या रकमेतून आठ दिवस पुरेल असा कोरडा शिधा स्वच्छ झालेल्या घरातील दिव्यांग यांना दिला..दिव्यांगांनीच दिव्यांग सहकाऱ्यांची पुराने घाण झालेली घरे स्वच्छ करण्यास मदत केली. जिथे शरीर प्रकृतीने सक्षम असणारी माणसे महापूराने कोलमडली आहेत. तिथे दिव्यांगांनी केलेली मदत आणि घराची स्वच्छता निश्चितच प्रेरणादायी, अनुकरणीय व आत्मविश्वास वाढविणारी आहे.मागील आठ दिवसापासून सोलापूर, धाराशिव जिल्ह्यात सीना नदीच्या खोऱ्यात अतिवृष्टी आणि सीना नदीच्या महापुराने थैमान घातले आहे. सीना नदीच्या काठावरील 378 किमी लांबीचा सीना काठ पूर्णपणे पूर बाधित क्षेत्र आहे. या काठावरील गावात अद्याप पूर्णपणे पाणी ओसरलेले नाही..तरीही येथे गावागावात उभारलेल्या छावणी आणि मदत केंद्रात जाऊन माढा तालुक्यातील कुर्डुवाडीतीलआनंद साधना प्रकल्पाचे दिव्यांग व कार्यकर्ते पूरग्रस्त भागातील दिव्यांग यांना मदत करत आहेत. मागील चार दिवसांपासून माढा तालुक्यातील लव्हे आणि तांदुळवाडी या गावात जाऊन दिव्यांग यांच्या बुडालेल्या घराची पाहणी व त्यांना मदत - सहयोग देण्याचा आनंद साधना प्रकल्प प्रयत्न करीत आहे..विशेष म्हणजे आनंद साधना प्रकल्प येथील निर्मिती उद्योगालय या कुर्डूवाडी एमआयडीसी प्रकल्पातील कामगार दिव्यांग आपल्या अडचणीतील दिव्यांग बांधव यांना मदत करण्यासाठी धडपडत आहेत.कर्मयोगिनी साधनाताई बाबा आमटे यांच्या जीवन प्रेरणेने आनंद साधना प्रकल्प व मधुषा शिक्षण केंद्र समाजातील बेरोजगार दिव्यांग यांना आर्थिक सक्षम बनविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. येथे दिव्यांग यांना रोजगार व शिक्षण देण्यासाठी कुर्डूवाडी व बार्शी येथे निवासी प्रौढ दिव्यांग यांच्याकरिता उपक्रम संस्था उभा करीत आहे..केवळ समाज सहयोगावर आनंद साधना प्रकल्प काम करीत आहे. एका बाजूला आनंद साधना प्रकल्प यासाठीच आर्थिक मदतीची गरज असताना प्रकल्पातील दिव्यांग यांनी स्वतःच्या घासातील घास काढून पूरग्रस्त दिव्यांग यांना देण्याचा संकल्प केला आहे.आनंद साधना प्रकल्प बाधित क्षेत्रातील अधिकाधिक दिव्यांग यांना जीवनावश्यक वस्तू आणि पाणी देण्याचा प्रयत्न आहे..यासाठी कृषी उद्योजक प्रमोद जगदाळे व सामाजिक कार्यकर्त्या अमृता विक्रम शिंदे यांच्या सहकार्य आनंद साधना प्रकल्प यास भेटत आहे. आनंद साधना प्रकल्प व एस एस वाय परिवार याचे हनुमंत कदम, चंदाराणी हनुमंत आतकर, मधुकर डोईफोडे, सुधीर खाडे, सौ. मधुरा व मिलिंद डिकोळे, ॲड. अजित कुलकर्णी हे मेहनत घेत आहेत..