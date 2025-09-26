सोलापूर

Madha News : सीना नदीच्या महापुरात दिव्यागांची घरे नव्याने उभारण्यासाठी सरसावले आनंद साधना प्रकल्पाचे दिव्यांग बांधव

कुर्डुवाडीतील आनंद साधना प्रकल्पाचे दिव्यांग व कार्यकर्ते सिना नदीकाठी राहणाऱ्या पूरग्रस्त भागातील दिव्यांग यांना मदत करत आहेत.
किरण चव्हाण
माढा - तालुक्यातील कुर्डुवाडीतील आनंद साधना प्रकल्पाचे दिव्यांग व कार्यकर्ते सिना नदीकाठी राहणाऱ्या पूरग्रस्त भागातील दिव्यांग यांना मदत करत आहेत. मागील चार दिवसांपासून माढा तालुक्यातील लव्हे आणि तांदुळवाडी या गावात जाऊन दिव्यांग यांच्या बुडालेल्या घराची पाहणी व त्यांना मदत - सहयोग देण्याचा आनंद साधना प्रकल्प प्रयत्न करीत आहे.

