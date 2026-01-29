Sanjay Mama Shinde: दिवाळी पाडव्याला अजितदादांची भेट ठरलेलीच; संजयमामा शिंदेंकडून आठवणींना उजाळा

उपमुख्यमंत्री पवार आणि संजयमामा शिंदे यांची पहिली भेट १९८९ मध्ये झाली. तेव्हापासून ते आजतागायत प्रत्येक दिवाळी पाडव्याला शुभेच्छा देण्यासाठी अजित पवार यांना बारामतीमध्ये भेटत असत. जिल्ह्यात अजित पवार कधीही आले तरीही हक्काने संजयमामा शिंदे यांच्या फार्म हाऊसवर आवर्जून जात असत. .Ajit Pawar: गुलाबी रंग अन् १८ जॅकेट.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूची बातमी समजताच माजी आमदार शिंदे सकाळीच बारामतीकडे रवाना झाले. जिल्ह्यातील युवा नेत्यांची फळी उभारण्यात अजित पवार यांचा सिंहाचा वाटा आहे. माजी आमदार शिंदे म्हणाले, शिंदे परिवाराच्या सुख-दुःखाच्या प्रसंगात अजितदादा कायम आमच्यासोबत राहिले आहेत. माझ्या राजकीय वाटचालीत अजित पवार यांचा वरदहस्त राहिला आहे..त्यांच्यामुळेच मी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा अध्यक्ष होऊ शकलो. करमाळ्यातून मी आमदार व्हावं यासाठी त्यांनी मोठी मदत केली. उजनी जलपर्यटन, करमाळा शहर व अनेक विकासाच्या योजना यासाठी अजित पवार यांनी मोठी मदत केली. करमाळा, माढा तालुक्यासह जिल्ह्याच्या विकासासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांचे मोठे योगदान राहिले आहे..सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती ढासळल्याने बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बँकेवरील प्रशासक हटवून बँकेची निवडणूक घ्यावी, यासाठी जिल्ह्यातील एक गट आग्रही होता. त्यांनी न्यायालयातून तसे प्रयत्नही केले होते. बँकेची आर्थिक स्थिती पाहता बँकेवर आणखी काही दिवस प्रशासक हवा आहे अशी मागणी मी अजितदादांकडे केली. त्यांना बँकेचे हित लक्षात आले त्यांनी या प्रकरणात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली. ही याचिका मागे घ्यायला लावली..क्रीडा क्षेत्रातही दादांचे मोठे योगदान; विश्वविजेत्या खेळाडूंना कोटींचे बक्षीस आणि सन्मान.सूत्रे फिरली आणि मी बिनविरोध अध्यक्ष झालो२०१७ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर भाजपच्या पाठिंबावर मी अपक्ष म्हणून जिल्हा परिषद अध्यक्षाची निवडणूक लढवत होतो. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी माझ्या विरोधात राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला मैदानात उतरविले. अजितदादांनी जिल्ह्यातील नेत्यांना फोन करून उमेदवार मागे घेण्यास सांगितले. संजय माझाच माणूस आहे, तो आपलाच आहे. असा निरोप उपमुख्यमंत्री पवारांनी दिल्याने मी जिल्हा परिषदेचा बिनविरोध अध्यक्ष झाल्याची आठवणही संजयमामा यांनी सांगितली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.