DJ-free Solapur: डीजेमुक्त सोलापूरसाठी ज्येष्ठांचा पुढाकार; उद्या निघणार शांततेचा मोर्चा

Senior citizens in Solapur Protest DJ Noise Pollution: डीजेमुळे होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून शहरातील २२ ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी एकत्र येऊन "डीजेमुक्त सोलापूर" ही चळवळ सुरू केली आहे
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. सोलापूरमधील २२ ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी मिळून डीजेमुळे होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाविरोधात "डीजेमुक्त सोलापूर" चळवळ सुरू केली आहे.

  2. २० ऑगस्ट रोजी शांततेचा मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना डीजे नियंत्रणासाठी निवेदन दिले जाणार आहे.

  3. ही चळवळ डीजेवर बंदी नाही, तर आवाज मर्यादा व नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहे.

