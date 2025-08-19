DJ-free Solapur: डीजेमुक्त सोलापूरसाठी ज्येष्ठांचा पुढाकार; उद्या निघणार शांततेचा मोर्चा

थोडक्यात:सोलापूरमधील २२ ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी मिळून डीजेमुळे होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाविरोधात "डीजेमुक्त सोलापूर" चळवळ सुरू केली आहे.२० ऑगस्ट रोजी शांततेचा मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना डीजे नियंत्रणासाठी निवेदन दिले जाणार आहे.ही चळवळ डीजेवर बंदी नाही, तर आवाज मर्यादा व नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहे..Solapur News: शहरातील वाढत्या डीजे संस्कृतीने निर्माण केलेल्या ध्वनीप्रदूषणाविरोधात आता सोलापूरचे ज्येष्ठ नागरिक रस्त्यावर उतरू पाहत आहेत. डीजेमुळे होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून शहरातील २२ ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी एकत्र येऊन "डीजेमुक्त सोलापूर" ही चळवळ सुरू केली आहे..याअंतर्गत बुधवार, २० ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता, शासकीय विश्रामगृह ते जिल्हाधिकारी कार्यालय दरम्यान शांततेचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.काय आहे मागणी?शहरात वर्षभरात विविध सण, यात्रा, मिरवणुका मोठ्या प्रमाणावर साजऱ्या केल्या जातात. परंतु, सण साजरे करताना डीजेच्या प्रचंड आवाजाचा अतिरेक होत असल्याने वृद्ध, लहान मुले, विद्यार्थ्यांना आणि आजारी नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. काही प्रकरणांमध्ये तर दीर्घकाळ ध्वनीप्रदूषणाच्या संपर्कात राहिल्याने श्रवणशक्ती कमी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिक संघटनांनी पुढाकार घेत शांतताप्रिय आणि पर्यावरणस्नेही उत्सव संस्कृती राबवण्याची मागणी लावून धरली आहे. मोर्चाच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांना डीजेवर नियंत्रण आणण्यासाठी निवेदन दिले जाणार आहे..SSC Recruitment 2025: लॉ पदवीधारकांसाठी सुवर्णसंधी! SSC दिल्ली मुख्यालयात कन्सल्टंट पदासाठी भरती; वाचा सविस्तर माहिती एका क्लिकवर.असा असेल मोर्चातारीख: बुधवार, २० ऑगस्टवेळ: सकाळी १० वाजतासुरुवात: शासकीय विश्रामगृह, सात रस्तासमारोप: जिल्हाधिकारी कार्यालय, नियोजन भवनउद्दिष्ट: डीजेमुक्त सोलापूरसाठी प्रशासनाला निवेदन सादर करणेव्यापाऱ्यांचेही समर्थनडीजे आणि मिरवणुकांमुळे केवळ नागरिकच नाही, तर शहरातील व्यापारी वर्गही अडचणीत सापडला आहे. मिरवणूक मार्गावर लावले जाणारे कन्टेनर, मोठ्या साऊंड सिस्टीममुळे रस्ते अडवले जातात, वाहतूक वळवली जाते, आणि याचा थेट परिणाम दुकानांच्या व्यवहारावर होतो. अनेक व्यापाऱ्यांना दुकाने बंद ठेवावी लागतात किंवा ग्राहक कमी होतात, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होते..चळवळीचे उद्दिष्टया आंदोलनाचा हेतू डीजेवर संपूर्ण बंदी आणणे नाही, तर आवाजाच्या मर्यादा, वेळेच्या बंधनांचे पालन आणि सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करून नियम बनवावेत, अशी मागणी आहे. सण साजरे हवेतच पण आरडाओरड नको, संस्कृती हवी हे या चळवळीचे मुख्य सूत्र आहे.शांततेच्या दिशेने एक पाऊलज्येष्ठ नागरिकांच्या या शांततेच्या लढ्याला शहरातील महिलांनी, सामाजिक संस्थांनी आणि विद्यार्थ्यांनी देखील पाठिंबा दिला आहे. सोलापूरच्या सार्वजनिक आरोग्य आणि शांततेसाठी ही एक सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत..Bombay High Court Recruitment 2025: मुंबई उच्च न्यायालयात पर्सनल असिस्टंट पदासाठी भरती सुरु; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया आणि किती मिळेल पगार .FAQ1. डीजेमुक्त सोलापूर मोर्चा का काढला जात आहे? (Why is the DJ-Free Solapur march being held?)शहरात डीजेमुळे होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाचा त्रास ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि आजारी व्यक्तींना होतो, म्हणून हा मोर्चा काढला जात आहे.2. मोर्चा कधी आणि कुठे निघणार आहे? (When and where will the march take place?)२० ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता शासकीय विश्रामगृह, सात रस्ता येथून मोर्चा निघून जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचेल.3. मोर्च्याचा उद्देश काय आहे? (What is the purpose of the march?)डीजेवर पूर्ण बंदी न लादता, आवाज मर्यादा, वेळेचे बंधन आणि सार्वजनिक आरोग्य लक्षात घेऊन योग्य नियम तयार करावेत, ही प्रमुख मागणी आहे.4. या चळवळीला कोणाचा पाठिंबा मिळाला आहे? (Who is supporting this movement?)या चळवळीला व्यापारी, महिलावर्ग, सामाजिक संस्था आणि विद्यार्थ्यांचा देखील मोठा पाठिंबा मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.