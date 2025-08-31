Solapur: डीजेमुळे पक्ष्यांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात! जाणून घ्या किती आवाजामुळे काय त्रास होतो?

DJ Sound Effects Birds: सोलापूर जिल्ह्यात २७५ प्रजातींचे विविध पक्षी आढळतात. पक्ष्यांचे कान व मज्जासंस्था माणसांपेक्षा अधिक संवेदनशील असतात. त्यामुळे त्यांना कमी आवाजातही त्रास होतो. ६० डेसिबलची पातळी ओलांडताच आवाजाचा पक्ष्यांना त्रास होण्यास सुरवात होते..१२० डेसिबलमुळे पक्षी मृत्यूमुखी पडतात. डीजेच्या आवाजामुळे पक्ष्यांचा सोलापुरातील नैसर्गिक अधिवास धोक्यात येऊ शकतो आणि मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरही होऊ शकते..Aajoba Ganpati: भारतातील पहिलं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ‘आजोबा गणपती’, वाचा इतिहास, परंपरा आणि गौरव.पक्ष्यांवर मिरवणुकांतील डीजे, लेझर लाइट याचा परिणाम होत आहे. ५० ते ६० डेसिबल आवाज देखील पक्ष्यांना त्रासदायक ठरू शकतो. पक्ष्यांच्या गाण्याची एकमेकांनी बोलावण्याची पद्धत बदलू शकते तसेच त्यांच्या संवादात अडथळा येतो. यामुळे पक्षी नेहमी शांत निसर्गरम्य ठिकाणी घरटी करतात. मात्र, अलीकडे शहराच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या आवाजात मिरवणुका काढण्याची पद्धत सुरू झाल्याने शहरातील अनेक ठिकाणचा पक्ष्यांचा अधिवास धोक्यात आला आहे..किती आवाजामुळे काय त्रास होतो?७० ते ८० डेसिबल : अनेक पक्षी अशा भागातून निघून जातात.९० ते १०० डेसिबल : दीर्घकाळ संपर्क आल्यास तणाव वाढतो, हृदयाचे ठोके वेगवान होतात. पिल्ले असलेले पक्षी घरटे सोडून जाऊ शकतात.१२० डेसिबल : माणसांसाठीही वेदनादायक आवाजाची पातळी असून, यामुळे लहान पक्ष्यांना धक्का बसून त्यांचा मृत्यू होऊ शक्यतो.१४० डेसिबलपेक्षा जास्त : त्वरित श्रवणशक्ती नष्ट होऊ शकते, तसेच अंतर्गत अवयवांवर परिणाम होऊन मृत्यू होऊ शकतो..Menstrual Delay Pills: मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी गोळ्या घेताय? आताच थांबा...आरोग्यावर होऊ शकतात 'हे' गंभीर दुष्परिणाम.- डीजे किंवा मोठ्या आवाजाचा पक्ष्यांना त्रास होतो. पक्ष्यांची ऐकण्याची क्षमता माणसांपेक्षा जास्त संवेदनशील असते, यामुळे मोठा आवाज पक्ष्यांना त्रासदायक ठरतो. सतत ८० ते ९० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज ऐकवल्यास पक्षी तणावात येतात व एकमेकांशी संवाद साधू शकत नाहीत. धोका ओळखणे, अन्नाची व्यवस्था करणे, पिल्लांचे संगोपन करणे, समागम करणे इत्यादी नैसर्गिक प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो. तसेच त्यांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होतात व ते शहरापासून दूर स्थलांतर करतात.- अजित चौहान, अध्यक्ष, वाइल्डलाइफ कॉन्झर्वेशन असोसिएशन, सोलापूर- निसर्गातल्या कोणत्याही घटकांना-मनुष्य, प्राणी-पक्षी यांच्यावर ऐकण्याच्या क्षमतेपेक्षा अचानक मोठा आवाज आल्यास शारीरिक व मानसिक स्थिती बिघडते, हृदयाचे ठोके वाढतात. पक्ष्यांवर तर कर्णकर्कश आवाजाचा वेगवेगळ्या पद्धतीने परिणाम होऊ शकतो. सतत मोठ्या आवाजामुळे यांच्या झोपेचे चक्र बिघडून त्यांची प्रजननक्षमता, अन्न शोधण्याची क्षमता व प्रतिकारशक्ती कमी होते.- अरविंद म्हेत्रे, निसर्गप्रेमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.