Solapur: डीजेमुळे पक्ष्यांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात! जाणून घ्या किती आवाजामुळे काय त्रास होतो?

DJ Noise Pollution: सोलापूर जिल्ह्यात २७५ प्रजातींचे विविध पक्षी आढळतात. पक्ष्यांचे कान व मज्जासंस्था माणसांपेक्षा अधिक संवेदनशील असतात. त्यामुळे त्यांना कमी आवाजातही त्रास होतो
