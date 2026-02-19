Solapur Assault Case: साेलापुरात अत्याचार करणाऱ्या तरुणाला २० वर्षे कारावास; अल्पवयीन मुलीच्या गर्भाच्या ‘डीएनए’वरून आरोप झाला सिद्ध!

सोलापूर : आईविना असलेल्या अल्पवयीन मुलीच्या घरी कोणी नसल्याचे पाहून तरुणाने पीडितेच्या घरात शिरून तिच्यावर अत्याचार केला. जीवे मारण्याची धमकी देऊन त्याने सतत अत्याचार केला आणि त्यातून पीडिता गर्भवती राहिली. डिसेंबर २०२१ मध्ये ही घटना घडली होती. तिच्या फिर्यादीवरून तरुणाविरुद्ध मोहोळ पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला होता. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...या प्रकरणात जिल्हा न्यायाधीश डी. एन. सुरवसे यांनी आरोपीला २० वर्षे सश्रम कारावास व दहा हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. लक्ष्मण विठ्ठल शिंदे (वय ३०, रा. मोहोळ) असे आरोपीचे नाव आहे. एकेदिवशी पीडितेच्या घरातील सगळेजण कार्यक्रमानिमित्त परगावी गेले होते. घरात कोणीच नाही यावर लक्ष ठेवून असलेला लक्ष्मण शिंदे हा तरुण त्या दिवशी दुपारी दोनच्या सुमारास पीडितेच्या घरात शिरला. .अत्याचार करून ही घटना कोणाला सांगू नको, कोणाला सांगितले तर जीवे ठार मारीन, अशी धमकी देऊन तो निघून गेला. त्या धमकीला घाबरलेल्या तरुणीने घडलेल्या प्रकाराबद्दल कोणाला काही सांगितले नाही. परंतु, घटनेनंतर त्याने काहीवेळा अत्याचार केला. त्यानंतर काही दिवसांनी पीडितेस त्रास सुरू झाला. तिची आजी पीडितेला दवाखान्यात घेऊन गेली..पीडिता गर्भवती असल्याचे तपासणीत समोर आले. त्यावेळी तिने आजीला सर्व हकीकत सांगितली. आजीसोबत पीडिता मोहोळ पोलिस ठाण्यात गेली आणि लक्ष्मण शिंदेविरुद्ध फिर्याद दिली. पोलिसांनी त्याला अटक केली व सहायक पोलिस निरीक्षक राठोड यांनी तपासाअंती न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठविले होते..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...गर्भाची ‘डीएनए’ चाचणी केली अन्...जिल्हा न्यायालयात गुन्ह्याची सुनावणी सुरू झाली आणि न्यायालयाच्या परवानगीने अल्पवयीन पीडितेच्या गर्भाची ‘डीएनए’ चाचणी केली. आरोपी आणि गर्भाचा ‘डीएनए’ एकसारखा आला आणि आरोपीनेच हे कृत्य केल्याची बाब स्पष्ट झाली. यात पीडिता, तिची आजी, डॉक्टर, यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. यात सरकारतर्फे ॲड. शीतल डोके यांनी युक्तिवाद केला आणि ॲड. प्रकाश जन्नू यांनी त्यांना मदत केली. कोर्टपैरवी म्हणून पोलिस हवालदार राजू पवार, सौ. काळे यांनी मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.