Solapur Crime: बीड जिल्ह्यातील डॉक्टरास गर्भलिंगनिदान प्रकरणी अटक; बार्शीतील प्रकरण, तीनही संशयितांना पोलिस कोठडी!

बार्शी शहर: बार्शी तालुक्यातील जामगाव (ता. बार्शी) या हद्दीत बार्शी बुधवारी (ता. ७) बार्शी तालुका पोलिसांनी गर्भलिंग निदान आणि बेकायदा गर्भपाताचे साहित्य असलेले वाहन जप्त केले होते. शनिवारी तपास पथकाने केज (जि. बीड) येथील आणखी एका डॉक्टराला अटक केली आहे. .माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.या घटनेची पाळेमुळे मराठवाड्यात देखील आहेत का? या दृष्टीने पोलिस तपास करत आहेत. अटक केलेल्या तीनही संशयितांना मंगळवार (ता. १३) पर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत..अजित सुरेश मस्तूद, (वय ३६, रा. रोपळे, ता. माढा) याच्यासह नरेंद्र जगन्नाथ भगत (वय ४०, आनंद नगर, अकलूज), आणि डॉ. अकबर मुलाणी (रा. केज, जि. बीड). या तिघांनाही मंगळवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती पोलिस उपाधीक्षक अशोक सायकर यांनी दिली..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.केवळ १५ दिवसांत शहर आणि तालुक्यात दोन घटना झाल्या आहेत. त्यामुळे परिसरात खळबळ उडाली. त्यातच बीड जिल्ह्यातूनही एका डॉक्टरास अटक केली आहे, त्यामुळे आणखी खोलात जाऊन पोलिसांचा तपास सुरू असल्याचे यावेळी सायकर यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.