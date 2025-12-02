दोनदा मतमोजणीमुळे पडू शकतो मतदारांवर प्रभाव; राज्य निवडणूक आयोगामुळे उमेदवारांमध्ये धास्ती !

-प्रमोद बोडकेसोलापूर : एकाच नगरपरिषद/नगरपंचायतीत दोन टप्प्यात मतदान आणि मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे एका निकालाचा प्रभाव दुसऱ्या निकालावर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत छाननीमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात जिल्हा न्यायालयात अपिल दाखल झाले होते. ज्या अपिलांचा निकाल २२ नोव्हेंबरच्या आत मिळाला नाही, अशा नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदान व मतमोजणीचा दुसरा टप्पा केला आहे. .माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.नगरपरिषदा निवडणूक नियम १९६६ च्या कलम १७ नुसार अपिलाच्या निर्णयानंतर अर्ज माघारीसाठी तीन दिवसांचा कालावधी मिळणे आवश्यकच आहे. राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी सध्या निवडणूक सुरू आहे. या प्रक्रियेत अपिल असलेल्या प्रकरणांमध्ये अर्ज माघारीसाठी २१ ते २५ नोव्हेंबर असा कालावधी देण्यात आला होता. अपिलातील प्रकरणांना अर्ज माघारीसाठी तीन दिवस मिळतील, असे गृहित धरून आयोगाने चिन्ह वाटप २६ नोव्हेंबर रोजी केले आहे. अपिल नसलेल्या जागांसाठी उद्या (मंगळवार, ता. २) मतदान तर बुधवारी (ता. ३) मतमोजणी होणार आहे..दुसऱ्या टप्प्यासाठीचे वेळापत्रक असे..राज्यातील जवळपास ५० नगरपरिषदा/नगरपंचायतींमधील अपिल प्रकरणात वेळेवर निकाल प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे अर्ज माघारीसाठी किमान तीन दिवसांचा कालावधी न मिळाल्याने आयोगाने अशा नगरपरिषदांसाठी/नगरपंचायतीसाठी व नगरपरिषदा/नगरपंचायतींमधील जागांसाठी २९ नोव्हेंबर रोजी सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. या वेळापत्रकानुसार आता अर्ज माघारीसाठी ४ ते १० डिसेंबर कालावधी असणार आहे. बाधित जागांचे चिन्ह वाटप ११ डिसेंबरला होणार आहे. या जागांसाठी २० डिसेंबरला मतदान तर २१ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. एकाच नगरपरिषदेत नगराध्यक्षासह इतर जागांसाठी मतदान व मोजणी आणि बाधित जागांसाठी १८ दिवसांच्या फरकाने मतदान व मतमोजणी होणार आहे. नगराध्यक्षाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्याचा प्रभाव बाधित वॉर्डातील जागांवर होईल, अशी भिती बाधित वॉर्डातील उमेदवारांना सतावू लागली आहे..पंढरपूरचा परिणाम मंगळवेढ्यावर शक्यपंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघात येणाऱ्या पंढरपूर व मंगळवेढा नगरपरिषदेत भाजप विरुद्ध तीर्थक्षेत्र विकास आघाडी अशी प्रमुख लढत होत आहे. पंढरपूरमध्ये नगराध्यक्षासह नगरसेवकाच्या ३६ पैकी ३५ जागांसाठी २ डिसेंबरला मतदान व ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. मंगळवेढ्यातील नगराध्यक्षासह नगरसेवकाच्या सर्व २० जागांवर व पंढरपूरातील नगरसेवकाच्या एका जागेसाठी २० डिसेंबरला मतदान व २१ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. एकाच विधानसभा मतदारसंघातील दोन नगरपरिषदांचे मतदान व मतमोजणी दोन टप्प्यात होत असल्याने एका निकालाचा प्रभाव दुसऱ्या मतदानावर होण्याची शक्यता आहे..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...पंढरपूर नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्रमांक सात ब मधील निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर टाकली आहे. या निवडणुकीत मी अपक्ष उमेदवार आहे. लांबणीवर पडलेल्या निवडणुकीचा प्रस्थापितांना फायदा होईल, असे जरी वाटत असले तरी जनता सूज्ञ आहे. आमच्या मतदानापूर्वीच नगराध्यक्षसह उर्वरित जागांचा निकाल जाहीर झाल्यास ज्या पक्षाचा नगराध्यक्ष होईल, त्याचा फटका काही प्रमाणात आमच्यासारख्या अपक्ष उमेदवारांना बसू शकतो.- साईनाथ बडवे, अपक्ष, पंढरपूर नगरपरिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.