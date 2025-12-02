सोलापूर

दोनदा मतमोजणीमुळे पडू शकतो मतदारांवर प्रभाव; राज्य निवडणूक आयोगामुळे उमेदवारांमध्ये धास्ती !

Municipal election: राज्य निवडणूक आयोगाने मात्र “दुहेरी मतमोजणीमुळे चुका टळतील आणि निकाल अधिक पारदर्शक होतील” असा दावा केला आहे. सद्यस्थितीत उमेदवार, कार्यकर्ते आणि मतदार यांच्यात चर्चांचा भडिमार सुरू असून पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
State Election Commission’s dual counting decision triggers anxiety among municipal election candidates.

State Election Commission’s dual counting decision triggers anxiety among municipal election candidates.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-प्रमोद बोडके

सोलापूर : एकाच नगरपरिषद/नगरपंचायतीत दोन टप्प्यात मतदान आणि मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे एका निकालाचा प्रभाव दुसऱ्या निकालावर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत छाननीमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात जिल्हा न्यायालयात अपिल दाखल झाले होते. ज्या अपिलांचा निकाल २२ नोव्हेंबरच्या आत मिळाला नाही, अशा नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदान व मतमोजणीचा दुसरा टप्पा केला आहे.

Loading content, please wait...
Municipal Corporation
district
Municipal election
Voter
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com