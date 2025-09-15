सोलापूर

Solapur Rain update: 'मंगळवारी सासूबाईचे निधन, बुधवारी पावसाने केला घात'; तुळशांती नगरातील चाटला कुटुंबातील सुनेचे दुःख; लहान मुलगा बचावला

Double Tragedy in Tulshanti Nagar: पावसाचे पाणी घरात शिरले. काही समजायच्या आत घरात कमरेइतके पाणी साचले. आधीच पत्र्याच्या खोल्या, त्यातही पाणी घुसल्याने सगळ्यांचा बाहेर काढण्यासाठी गोंधळ सुरू झाला. गोंधळात लहान मुलगा पलंगावरून घरातील पाण्यात गटांगळ्या खाऊ लागला.
Tulshanti Nagar: Family grief deepens after back-to-back tragedies; child survives flood.

Tulshanti Nagar: Family grief deepens after back-to-back tragedies; child survives flood.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​सोलापूर : चाटला कुटुंबीयांसाठी मंगळवार व बुधवार हे दोन्ही दिवस अतिशय वेदनादायी ठरले. मंगळवारी (ता. ९) नशिबाने घात केल्यामुळे सासूबाईंनी इहलोकीची यात्रा संपवली. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बुधवारी (ता.१०) रात्रीच्या पावसाने घात केला.

Loading content, please wait...
rain
death
family
district
city
rainy session
maharashtra rain update
Flood Damage News
Woman
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com