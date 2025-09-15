Solapur Rain update: 'मंगळवारी सासूबाईचे निधन, बुधवारी पावसाने केला घात'; तुळशांती नगरातील चाटला कुटुंबातील सुनेचे दुःख; लहान मुलगा बचावला

सोलापूर : चाटला कुटुंबीयांसाठी मंगळवार व बुधवार हे दोन्ही दिवस अतिशय वेदनादायी ठरले. मंगळवारी (ता. ९) नशिबाने घात केल्यामुळे सासूबाईंनी इहलोकीची यात्रा संपवली. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बुधवारी (ता.१०) रात्रीच्या पावसाने घात केला..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.पावसाचे पाणी घरात शिरले. काही समजायच्या आत घरात कमरेइतके पाणी साचले. आधीच पत्र्याच्या खोल्या, त्यातही पाणी घुसल्याने सगळ्यांचा बाहेर काढण्यासाठी गोंधळ सुरू झाला. गोंधळात लहान मुलगा पलंगावरून घरातील पाण्यात गटांगळ्या खाऊ लागला. शेजारच्यांना मदतीसाठी आरडाओरडा करून बोलवल्यानंतर त्यांनी आम्हा सर्वांना पाण्यातून उचलून शेजारच्या घरात सुरक्षित नेले. ही आपबिती तुळशांती नगरातील चाटला कुटुंबातील सून कविता चाटला यांनी दैनिक सकाळच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना सांगितली..मंगळवारी नियतीने केलेला खेळ संपण्याआधीच पावसानेही कुटुंबाची क्रुर चेष्टा केल्याचे सांगताना घरातील डबे, अंथरूण, धान्य, कपडे सारे काही वाहून गेल्याच्या वेदना त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होत्या. कविता चाटला यांच्या पतीने घरात करावयाच्या विधीची सर्व तयारी केली होती. परंतु निसर्गाने काही वेगळाच घाट घातला होता. भयाण शांतता असलेल्या घरातील सदस्यांच्या डोळ्यांत व घरात सर्वत्र पाणीच पाणी होते. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.डोळ्यातील अश्रू थांबत नाहीत तोच निसर्गाचा प्रकोप पाण्याच्या रूपाने घरात पसरला. सासू गेली म्हणून घरही रडत असल्याचा अनुभव कविता यांनी बुधवारी घेतला. एकाच वेळी दोन दु:खं त्यांच्यासमोर उभी होती, एक सासू गेल्याचं आणि दुसरं या संकटाचं. संकटात प्रशासन आधार देईल, या आशेवर त्या लढत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.