सोलापूर

मातीच्या घरातून एम.डी. डर्मेटोलॉजीपर्यंत! शेतकरी कुटुंबातील लेकीची वैद्यकीय क्षेत्रात गगनभरारी; डॉ. गौरी झोळ यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Success Story: डॉक्टर गौरी झोळ यांनी ग्रामीण पार्श्वभूमीतून वैद्यकीय क्षेत्रात उज्ज्वल भविष्य घडवले आहे. डॉ. गौरी झोळ यांचा प्रेरणादायी प्रवास आहे. त्यांनी वैद्यकीय ठसा उमटवला आहे.
Dr Gauri Anurath Zhol

Dr Gauri Anurath Zhol

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

काही यशकथा केवळ पदवी मिळवण्यापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत. त्या माणसांच्या कष्टांना अर्थ देतात, संघर्षाला प्रतिष्ठा देतात आणि स्वप्नांना पंख देतात. डॉ. गौरी अनुरथ झोळ यांचा वैद्यकीय प्रवास अशीच मनाला खोलवर स्पर्शून जाणारी कहाणी आहे. कष्ट आणि प्रचंड स्पर्धात्मक असलेल्या एम. डी. डर्मेटोलॉजी या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी त्यांची झालेली निवड ही केवळ वैयक्तिक यशाची नव्हे, तर शेतकरी कुटुंबाच्या न बोलता जपलेल्या असंख्य स्वप्नांची पूर्तता आहे.

Loading content, please wait...
Medical
doctor
Solapur

Related Stories

No stories found.