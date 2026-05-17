Solapur Crime: दोरखंड बांधून ओढत चारचाकीतून पळवले एटीएम; साेलापूरातील विडी घरकुल परिसरातील ‘एसबीआय’मध्ये चोरी, पहाटे तीनच्या सुमारास घटना..

सोलापूर : शहरातील वाढत्या चोरीच्या घटनांमध्ये आता थेट बँकेच्या एटीएमलाच लक्ष्य करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. घरकुल परिसरातील सग्गम नगर भागात असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) एटीएम केंद्रातून चोरट्यांनी संपूर्ण एटीएम मशीनच उखडून नेल्याची घटना शनिवारी (१६) पहाटे तीनच्या सुमारास घडली. पोलिसांनी तपासासाठी चार विशेष पथके रवाना केली आहेत. याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत बँकेकडून पोलिसात फिर्याद देण्यात आली नव्हती..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .मिळालेल्या माहितीनुसार, चोरट्यांनी आधीच रेकी करून नियोजनबद्ध पद्धतीने चोरी केली असावी, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. चारचाकी वाहनाच्या मदतीने एटीएम मशिनला दोरखंड बांधून ते बाहेर ओढण्यात आले. त्यानंतर मशिन वाहनात टाकून आरोपींनी घटनास्थळावरून पलायन केले. विशेष म्हणजे मशिन फोडून रोख रक्कम काढण्याऐवजी संपूर्ण मशिनच पळवून नेण्यात आल्याने पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे..माहिती मिळताच एमआयडीसी ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघमारे यांच्यासह कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर एसबीआयचे अधिकारी तसेच सायबर पोलिसांनीही घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली. पोलिसांनी परिसराची नाकेबंदी करून एटीएम केंद्रातील दोन आणि बाहेरील एक अशा तीन सीसीटीव्हींचे फुटेज ताब्यात घेतले आहे. त्या आधारे चोरट्यांचा माग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..शुक्रवारीच भरली रक्कमदरम्यान, चोरीला गेलेल्या एटीएममध्ये नेमकी किती रक्कम होती, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. शुक्रवारीच एटीएममध्ये रोकड भरण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी बँक प्रशासनाकडून कॅश ऑडिट सुरू आहे. स्टेट बँकेच्या एटीएममध्ये पाच-दहा लाखांहून अधिक रक्कम भरली जाते..पोलिसांच्या गस्तीवर प्रश्नगेल्या काही दिवसांत शहरात चोरी, घरफोडी आणि गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना आता थेट एटीएम चोरीची घटना घडल्याने पोलिसांच्या रात्रीच्या गस्त आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. व्यापारी आणि नागरिकांनीही रात्रीच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...एटीएममध्ये सुमारे दीड लाखांची रक्कम असावी, असा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र, बँकेकडून फिर्याद आल्यानंतरच नेमकी रक्कम स्पष्ट होईल. चोरट्यांनी एटीएम चारचाकी वाहनातून नेले असून तपासासाठी चार पथके रवाना केली आहेत.- प्रमोद वाघमारे, पोलिस निरीक्षक, एमआयडीसी पोलिस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.