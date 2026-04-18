Dr. Ambedkar Jayanti Solapur : मार्ग निश्चित, अटी-शर्तींसह मिरवणुकीला परवानगी; सोलापुरात आंबेडकर जयंतीनिमित्त उद्या मिरवणूक; पाहा कसा असेल मार्ग

सोलापूर : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सवानिमित्त रविवारी (ता. १९) सकाळी ११ ते रात्री १२ या वेळेत मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. या मिरवणुकीचा मार्ग निश्चित (Dr. Ambedkar Jayanti Solapur Procession) करण्यात आला असून, पोलिस प्रशासनाने अटी व शर्तींसह परवानगी दिली आहे. पोलिस उपायुक्त विनोद कबाडे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव मध्यवर्ती महामंडळांना तसे पत्र पाठवले आहे..मिरवणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी आयोजकांनी दक्षता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच रस्त्यावर अडथळा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये व शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात ध्वनीप्रदूषण टाळणे आणि निर्धारित वेळेचे पालन करणे आवश्यक आहे..याशिवाय, मिरवणुकीत प्राणी किंवा धोकादायक वस्तूंचा वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. रात्री १० नंतर ध्वनिक्षेपक वापरावर निर्बंध राहतील आणि डॉल्बी सिस्टिमचा वापर टाळण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत..मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या वाहनांची तपासणी करणे, चालकांकडे आवश्यक कागदपत्रे असणे आणि वाहतूक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे..मिरवणूक मार्गश्री छत्रपती शिवाजी महाराज चौक - नवी वेस पोलिस चौकी - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून मिरवणुकीला सुरुवात होईल. तेथून डफरीन चौक - जुना एम्प्लॉयमेंट चौक - फॉरेस्ट - चांदणी चौक - महापौर बंगला - रेल्वे स्थानक - साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे चौक - पुन्हा नवी वेस पोलिस चौकीमार्गे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मिरवणुकीची सांगता होईल. दरम्यान, नागरिकांनी वाहतूक बदल लक्षात घेऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिस प्रशासनाने केले आहे..या आहेत अटी अन् शर्तीमिरवणुकीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही, याची आयोजकांनी पूर्ण जबाबदारी घ्यावीनिर्धारित मार्ग व वेळेचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारकरस्त्यावर वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावीशाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये व शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात ध्वनीप्रदूषण टाळावेमिरवणुकीत प्राणी, धोकादायक साहित्य किंवा आक्षेपार्ह वस्तूंचा वापर करण्यास मनाईरात्री १० नंतर ध्वनिक्षेपक वापरावर निर्बंध राहतील; डॉल्बी सिस्टिमचा वापर टाळावाकोणतेही आक्षेपार्ह घोषवाक्य, फलक किंवा बॅनर वापरू नयेत..मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक मार्गात बदलडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त शहरात १४ एप्रिल रोजी निघणाऱ्या मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आले आहेत. मिरवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार यांनी आदेश काढला आहे..या आदेशानुसार १४ एप्रिल रोजी सकाळी १० पासून मिरवणूक संपेपर्यंत काही प्रमुख मार्गांवर सर्व प्रकारच्या वाहनांची वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे. आपत्कालीन सेवा, पोलिस वाहने आणि परवानगी असलेली वाहने यांना मात्र सूट देण्यात आली आहे..पर्यायी मार्गविजापूर रोडकडून हैदराबाद, तुळजापूर, पुण्याकडे जाणारी वाहतूक : पत्रकार भवन चौक - महावीर चौक - गुरुनानक चौक - संत तुकाराम चौक - अशोक चौक - शांती चौक - जुना बोरीमणी नाका - मार्केट यार्डमंगळवेढा/होटगी रोड ते विजापूर रोड : मरिआई चौक - नागोबा मंदिर - रामवाडी पोलिस चौकी - मोदी बोगदा - पत्रकार भवनजुना पूना नाका ते रेल्वे स्टेशन : जुना पूना नाका - ५४ मीटर रस्तामार्गे अवंती नगर - यश नगर - रेल्वे बोगदा - जानकर नगर - सीएनएस हॉस्पिटल - मरिआई चौकजुळे सोलापूर, जुना पुणे विमानतळ : जुना पुणे नाका - जुना करकंब नाका - जुना तुळजापूर नाका - बोरामणी नाका - शांती चौक - गुरुनानक चौक - महावीर चौकविजयपूर/मंगळवेढाकडील जड वाहतूक : नवीन केगाव बाह्यवळण मार्गाचा वापरअक्कलकोट रोडवरील जड वाहतूक : नवीन अक्कलकोट नाका - शांती चौक - जुना बोरीमणी नाका - मार्केट यार्ड.बंद करण्यात येणारे मार्गडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान - सम्राट चौक - छत्रपती शिवाजी महाराज चौकजुना पूना नाका - छत्रपती शिवाजी महाराज चौकछत्रपती शिवाजी महाराज चौक - नवी पेठ चौक - सरस्वती चौक - चार पुतळा - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौककुंभार वेस - जुना एम्प्लॉयमेंट चौक - वाडिया हॉस्पिटल - चांदणी चौक - महावीर निवास - रेल्वे स्टेशन - गांधी पुतळा - लोकहौसिंग अपार्टमेंट - सात रस्ता - नवी पेठ चौकसंगमेश्वर कॉलेज - जुना एम्प्लॉयमेंट चौकडी.एम.आर. ऑफिस - जुना एम्प्लॉयमेंट चौक.