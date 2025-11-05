सोलापूर

Inspiring Story: 'दहावीत बघितलेलं स्वप्न पहिल्‍याच प्रयत्नात पूर्ण'; जिद्दी अफरोजचे सीए परीक्षेत यश; वडील वाहनचालक तर आई हाउसकीपर

Inspiring story of Afroz: वडील वाहनचालक, त्यात त्यांना ह्रद्‍यविकाराने गाठले. ते घरीच असतात. तर आई एनटीपीसीमध्ये हाउसकीपरचे काम करतात, घरात कोणतेही शैक्षणिक वातावरण नाही. तरी जिद्दी अफरोज यांनी दहावीपासून बाळगलेले स्वप्न जिद्दीने अभ्यास करून पहिल्‍याच प्रयत्नात सीए परीक्षेत यश संपादन केले.
Inspiring story of Afroz: Driver’s son clears CA exam in first attempt

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर अफरोज नदाफ यांनी सीए परीक्षेत यशाला गवसणी घातली. वडील वाहनचालक, त्यात त्यांना ह्रद्‍यविकाराने गाठले. ते घरीच असतात. तर आई एनटीपीसीमध्ये हाउसकीपरचे काम करतात, घरात कोणतेही शैक्षणिक वातावरण नाही. तरी जिद्दी अफरोज यांनी दहावीपासून बाळगलेले स्वप्न जिद्दीने अभ्यास करून पहिल्‍याच प्रयत्नात सीए परीक्षेत यश संपादन केले.

mother
student
CA exams
Chartered Accountant
Success story
Solapur

