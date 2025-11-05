सोलापूर : अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर अफरोज नदाफ यांनी सीए परीक्षेत यशाला गवसणी घातली. वडील वाहनचालक, त्यात त्यांना ह्रद्यविकाराने गाठले. ते घरीच असतात. तर आई एनटीपीसीमध्ये हाउसकीपरचे काम करतात, घरात कोणतेही शैक्षणिक वातावरण नाही. तरी जिद्दी अफरोज यांनी दहावीपासून बाळगलेले स्वप्न जिद्दीने अभ्यास करून पहिल्याच प्रयत्नात सीए परीक्षेत यश संपादन केले. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.मूळचे अक्कलकोट येथील रहिवासी असलेले रफिक शेख वाहनचालक म्हणून काम करतात. दोन लहान भाऊ आहेत, एक अपंग आहे, तर एक अकरावीचे शिक्षण घेत आहे. घरातील हलाखीची परिस्थिती असतानाही अफरोज हिने दहावीनंतरच सीए होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. दहावीपर्यंतचे शिक्षण मंगरूळे प्रशालेत तर महाविद्यालयीन शिक्षण खेडगी महाविद्यालयात पूर्ण केले. अफरोज यांना वेळोवेळी आत्या रईसा नदाफ, बाशा नदाफ, राजू नदाफ याचं पाठबळ भक्कमपणे उभे होते. यामुळेच हे यश मिळवता आल्याचे नदाफ कुटुंब सांगतात..वडील वाहनचालक म्हणून काम करत होते, पण दोन वर्षांपासून ते ह्रद्यविकार ाच्या आजाराने घरीच असतात. मी एनटीपीसी प्रकल्पात हाउसकीपर म्हणून काम करतात, यावरच घरचा उदरनिर्वाह चालत होता. मुलीच्या यशामुळे आता घरची जबाबदारी कमी होईल. मुलीच्या या यशाने मोठा आनंद झाला आहे.- साहेरा नदाफ, विद्यार्थिनीची आई.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...दहावीनंतर सीए व्हायचे ठरवलं होते. ८ ते १० तास अभ्यास करत होते. ऑनलाइन क्लास लावले होते. बीकॉमनंतर परीक्षा दिली. घरातील परिस्थिती डोळ्यासमोर येत होती. अखेर पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळवले. या यशाने आनंद झाला आहे.- अफरोज नदाफ, सीए उत्तीर्ण विद्यार्थिनी. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.