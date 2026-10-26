सोलापूर

Food Inflation: भाजी-भाकरीसाठीही बजेट काेलमडले! दुष्काळाच्या सुरुवातीलाच महागाईच्या झळा; भाजीपाल्यासह ज्वारी, कडधान्याच्या भावातही वाढ

Jowar Pulses and Vegetables Get Costlier as Drought Begins: ज्वारी, कडधान्ये आणि भाजीपाल्याच्या वाढत्या दरांमुळे भाजी-भाकरीचे बजेट कोलमडले
Vegetable Prices Surge at the Start of Drought as Rising Jowar and Pulse Rates Make Daily Meals Costlier for Maharashtra Families

Vegetable Prices Surge at the Start of Drought as Rising Jowar and Pulse Rates Make Daily Meals Costlier for Maharashtra Families

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-संदीप गायकवाड

उ. सोलापूर : दुष्काळाच्या वाढत्या झळांचा परिणाम शेतीमालाच्या भावावर दिसू लागला आहे. पालेभाज्यांचे दर प्रति शेकडा १००० रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. किरकोळ बाजारात तीस रुपयांना पेंडी मिळत आहे. ज्वारी कडधान्याच्या भावातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे भाजी-भाकरी खाणेही महाग झाल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे.

Loading content, please wait...
vegetable
Drought
district
Solapur
Marathi News Esakal
www.esakal.com