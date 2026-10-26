Food Inflation: भाजी-भाकरीसाठीही बजेट काेलमडले! दुष्काळाच्या सुरुवातीलाच महागाईच्या झळा; भाजीपाल्यासह ज्वारी, कडधान्याच्या भावातही वाढ

-संदीप गायकवाडउ. सोलापूर : दुष्काळाच्या वाढत्या झळांचा परिणाम शेतीमालाच्या भावावर दिसू लागला आहे. पालेभाज्यांचे दर प्रति शेकडा १००० रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. किरकोळ बाजारात तीस रुपयांना पेंडी मिळत आहे. ज्वारी कडधान्याच्या भावातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे भाजी-भाकरी खाणेही महाग झाल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.सोलापूरच्या श्री सिद्धेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये पालेभाज्यांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. मेथी, शेपू यासारख्या पालेभाज्यांचे सरासरी दरही प्रति शेकडा हजार रुपयांच्या पुढे गेले. कोथिंबिरीची आवक सामान्य असतानाही बाजारातील मागणीमुळे दरात सुधारणा झाली आहे. शनिवारी बाजारात १२ हजारांहून अधिक पेंडी कोथिंबीर विक्रीसाठी दाखल झाली..याला सरासरी प्रतिशेकडा १००० रुपयांचा दर मिळाला. चुका, पालक, राजगिरा या पालेभाज्यांचे दर मात्र सामान्य आहेत. वांगी सरासरी दीडशे रुपये दहा किलो तर टोमॅटो १३० रुपये प्रति दहा किलो दराने विक्री होत आहेत. हिरवी मिरची वगळता ढब्बू मिरची, भेंडी, गाजर, घेवडा, कारले, दुधी भोपळा यांचे दर कमी आहेत. भुसार विभागात मात्र सध्या दरात फार मोठी तेजी असून ज्वारीचे कमाल दर प्रतिक्विंटल आठ हजार रुपयांच्या पुढे गेले आहेत तर उडीद प्रतिक्विंटल दहा हजार रुपयापर्यंत पोचला आहे..सोयाबीनच्या दरात ही सातत्याने वाढ सुरू झाली आहे. दुष्काळामुळे बाजारातील भुसार पिकांची आवक मोठ्या प्रमाणात घटली असून याचा परिणाम बाजारावर दिसून येत आहे. बाजारात घटलेली आवक ही बाबच दरवाढी मागे कारणीभूत आहे..कांदा आठ हजारांपर्यंतशनिवारी सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात ३४ हजार ३१५ क्विंटल कांद्याची आवक झाली. आठवड्याच्या तुलनेने ही आवक जवळपास दुप्पट झाली आहे. मात्र वाढलेल्या मागणीमुळे कांद्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. यावेळी झालेल्या लिलावात कांद्याला कमाल ८१०० रुपये प्रतिक्विंटल तर सरासरी ३२०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला..फळभाज्यांचे सरासरी व कमाल दर(प्रति दहा किलो)बीट १८०-२००, बीन्स ३५०-४००कारले १५०-२५०, वांगी १३०-३५०कोबी ५०-७०, ढोबळी मिरची २३०-३६०, गाजर २२०-५००, गवार ३००-६००, काकडी -२००-४००, हिरवी मिरची ४००-५५०, घेवडा २००-२८०, भेंडी २२०-३५०, दोडका २००-४००, टोमॅटो १३०-२१०, बटाटा ११०-१३०, मुळ्याची शेंग ३००-३००. वाटाणा ५००-७००, तोंडले १५०-२००, दुधी भोपळा ७५-१००, लिंबू ६००-११००, फ्लॉवर (१०० नग)-११००-१६८०.Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.भाजीपाल्यांचे सरासरी व कमाल दर (शेकडा)कोथिंबीर १०००-१५००मेथी १२००-१६००राजगिरा ४००-७००शेपू १२००-१५००चुका ६००-१०००पालक ३००-६००तांदूळसा ६००-८००अंबाडी ४००-६००कांदा पात ६००-८००भुसार बाजारसरासरी व कमाल दर (प्रति क्विंटलमध्ये)ज्वारी : ५५००-८१००सोयाबीन : ७०५०-७२००उडीद : ९७००-९८००रू २००-३५०मोसंबी २००-३००संत्रा १५०-२५०पपई २००-३५०ड्रॅगन ५००-८००डाळिंब ५१०-२०००बोरे २५०-४००खरबूज २००-२५०कलिंगड १००-२००सीताफळ ६००-१२००फळांचेसरासरी व कमाल दर(प्रति दहा किलो)सफरचंद ७००-९००चिकू ३००-५५० .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.