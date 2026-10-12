Maharashtra Drought Relief: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दिवाळीपूर्वी खात्यात भरपाई जमा हाेणार, नेमकी काेणती कागदपत्रे द्यावीत?

सोलापूर: राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला असून केंद्रीय पथकाने देखील दुष्काळाची पाहणी केली आहे. महसूल यंत्रणेने प्रत्येक शेतकऱ्याच्या तीन हेक्टरचे पंचनामे केले आहेत, पण २०२३ च्या शासन निर्णयात कोणताही बदल न झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दोन हेक्टरचीच माहिती अपलोड केली जात आहे. विशेष बाब म्हणून राज्य सरकारने हेक्टरची मर्यादा तीन हेक्टर केल्यास उर्वरित एका हेक्टरची माहिती तातडीने कळवता येईल, याची तयारी प्रशासनाने केली आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वच ११ तालुक्यांसह राज्यातील १४८ तालुक्यांमध्ये यंदा सरासरीपेक्षा ५५ ते ६५ टक्केच पाऊस झाला आहे. दुष्काळाने सोयाबीन, मूग, उडीद, बाजरी, मका अशा पिकांच्या उत्पादनात पावसाअभावी ३१ ते ८७ टक्क्यांची घट झाल्याचे पंचनाम्यातून दिसून आले आहे. दरम्यान, पाच नोव्हेंबरपासून दिवाळीला सुरवात होत आहे. .दिवाळीपूर्वी दुष्काळाने बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई जमा केली जाणार आहे. सध्या पंचनामा अहवालात बाधित एकूण क्षेत्र , सिंचनाचे साधन, पेरलेल्या पिकांचे अंदाजे नुकसान (उत्पादनात घट) याचीही माहिती नमूद केली जात आहे. पंचनामे अहवाल शुक्रवारपर्यंत (ता. १६) शासनाला पाठविले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यात चार नोव्हेंबरपूर्वी भरपाई जमा होईल, यादृष्टीने शासनाचे युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे..शेतकऱ्यांना ‘ही’ कागदपत्रे आवश्यकशेतकऱ्यांना शेतीचा सातबारा व ८-अ उतारा, आधारकार्ड, बॅंक पासबुक, फार्मर आयडी अशी कागदपत्रे तलाठ्यांकडे देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी साहाय्यक यांच्या त्रिस्तरीय समितीने केलेल्या पंचनाम्याचा फोटो आणि शेतकऱ्यांची माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे..Pandharpur Vitthal Temple: विठुराया धावला शेतकऱ्यांच्या मदतीला! विठ्ठल मंदिर समितीची मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीस दोन कोटींची मदत.भरपाईसाठी लागतील ३० हजार कोटी!राज्य सरकारने दुष्काळातील उपाययोजना व बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी केंद्राकडे साडेसतरा हजार कोटींची मागणी केली आहे. ज्या तालुक्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पादनात घट आहे, त्यासाठी केंद्राकडून निश्चितपणे मदत मिळतेच, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पण, ३३ टक्क्यांवर नुकसान असल्यास सरकारकडून भरपाई मिळते. राज्य सरकारच्या माध्यमातून देखील साधारणत: १४ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. दुष्काळाने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या भरपाईसाठी अंदाजे ३० हजार कोटी रुपये लागतील, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.