चिखलठाण (सोलापूर) : लॉकडाउनमुळे (Lockdown) शेतीमालाला भाव मिळत नाही. केडगाव (Kedgaon) (ता. करमाळा) (Taluka Karmala) येथील शेतकऱ्याचा 25 टन पेरू कोणीच विकत घेत नाही. तो शेतातच सडून जाऊ लागल्याने जनावरांना घालण्यास सुरवात केली आहे. पण जनावरेही खात नसल्याने मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. बाजारात विक्रीस पाठवून दिले असता वाहन भाडेच विक्री दरापेक्षा जास्त होत असल्याने शेतकऱ्यावर संक्रांत कोसळली आहे. (Due to the lockdown, Guava began to decay in the fields due to lack of sales)

केडगाव येथील शेतकरी ज्ञानेश्वर माळी यांनी आपल्या शेतात पारंपरिक पीक पद्धतीत बदल करावा म्हणून तीन वर्षांपूर्वी दोन एकर क्षेत्रावर पेरूची लागवड केली. गेल्या वर्षीपासून पेरूचे उत्पादन घेण्यास सुरवात केली. गेल्या वर्षी लॉकडाउन काळातच पेरू विक्रीस आले होते. पहिले वर्ष असल्याने पीकही जेमतेम होते. ते त्यांनी मिळेल त्या दराने कसेबसे विकले.

यावर्षी जोमदार पीक आले असून, दोन एकरात पंचवीस ते तीस टन पेरू निघेल. परंतु, सध्या लॉकडाउनमुळे पेरूला बाजारपेठ नाही. सोलापूर बाजार समितीत पन्नास क्रेट पाठवली. त्याचे अडीच हजार रुपये आले व पिकअप भाडेच तीन हजार रुपये झाले. अखेर कंटाळून जनावरांना पेरू घालण्यास सुरवात केली. परंतु आता ते सुद्धा पेरू खात नसल्याने मोठा तोटा सहन करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

ऊस पिकाला जादा पाणी लागते म्हणून आम्ही फळबागांकडे वळलो. पेरू पिकाचा अभ्यास करून भरघोस उत्पादन घेतले आहे. परंतु विक्री अभावी माल सडू लागलाय. या लॉकडाउन काळातही माझ्या पिकाला ग्राहक आहे. परंतु त्यांच्यापर्यंत माझा माल सुरक्षित पोचवणारी यंत्रणा आम्हा शेतकऱ्यांजवळ नसल्याने आज मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.

- ज्ञानेश्वर माळी, शेतकरी, केडगाव, ता. करमाळा