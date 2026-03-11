Solapur News: एप्रिलमध्ये राज्यात मतदार यादी शुद्धीकरण मोहीम; दुबार, बोगस नावे वगळणार, आयोगाच्या आदेशाची प्रतीक्षा!

सोलापूर : राज्यातील मतदार याद्यांमधील दुबार किंवा बोगस नावे शोधून त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून विशेष फेरपडताळणी मोहीम राबविण्याची तयारी सुरू आहे. एप्रिल महिन्यात मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून ही मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली. याबाबत अद्याप आयोगाने आदेश दिले नसले तरी राज्य निवडणूक आयोग मतदार यादी शुद्धीकरणाची मोहिम राबवणार आहे. सूचना मिळताच बीएलओंना प्रशिक्षण देऊन मोहीम सुरू केली जाणार आहे..Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतदार याद्यांबाबत आक्षेप घेतल्यानंतर मतदार यादी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया गतिमान करण्यात येणार असल्याचे समजते. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा प्रशासनाला लवकरच मार्गदर्शक सूचना देण्यात येणार आहेत. संभाव्य दुबार नावांची यादी तयार करून त्यांची तपासणी केली जाणार असून, विधानसभा मतदारसंघातील मूळ मतदार यादीतील नावे, पत्ते आणि इतर माहितीची पडताळणी केली जाणार आहे..दुबार नावांसमोर होते ‘स्टार’नुकत्याच झालेल्या महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांदरम्यान मतदान केंद्राध्यक्षांना देण्यात आलेल्या मतदार यादीत एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नाव असलेल्या मतदारांच्या नावासमोर ‘स्टार’ चिन्ह देण्यात आले होते. शहरी भागात अशा मतदारांची संख्या लक्षणीय होती. मतदानासाठी आलेल्या मतदारांकडून इतरत्र मतदान केलेले नाही किंवा करणार नाही, असे हमीपत्र घेण्यात आले होते. ओळख पटविल्यानंतरच त्यांना मतदानाची परवानगी देण्यात आली होती..स्थानिक स्तरावर अशी राबविणार मोहीममतदार यादीतील संभाव्य दुबार नावे ओळखणेघरभेटी देऊन मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी करणेमतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून आवश्यक अर्ज भरून घेणेमतदार घरी उपलब्ध नसल्यास घरावर सूचना चिकटवणेसंबंधित मतदाराची ओळख, पत्ता, फोटो व वयाची खातरजमा करणेआवश्यकतेनुसार नाव वगळणे किंवा दुरुस्ती करणे.UPSC Success Story: वॉचमनच्या मुलाची ‘यूपीएससीत’ भरारी; आईचे किराणा दुकान अन् वडिलांचा पालिकेत पहारा, मुलाने यशाला गवसणी घालून फेडले पांग!.जिल्ह्यातील मतदारसंख्या (लाखांत)पुरुष मतदार : १८,७०,०००महिला मतदार : १७,७५,०००तृतीयपंथी : १३०एकूण मतदार : ३६,४७,१४१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.