Solapur News: एप्रिलमध्ये राज्यात मतदार यादी शुद्धीकरण मोहीम; दुबार, बोगस नावे वगळणार, आयोगाच्या आदेशाची प्रतीक्षा!

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : राज्यातील मतदार याद्यांमधील दुबार किंवा बोगस नावे शोधून त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून विशेष फेरपडताळणी मोहीम राबविण्याची तयारी सुरू आहे. एप्रिल महिन्यात मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्या माध्यमातून ही मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली. याबाबत अद्याप आयोगाने आदेश दिले नसले तरी राज्य निवडणूक आयोग मतदार यादी शुद्धीकरणाची मोहिम राबवणार आहे. सूचना मिळताच बीएलओंना प्रशिक्षण देऊन मोहीम सुरू केली जाणार आहे.

