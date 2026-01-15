सोलापूर

Solapur politics: दुबार मतदार तिसऱ्यांदा करणार जिल्हा परिषद निवडणुकीत मतदान; साेलापूर जिल्ह्यात एकूण ३८,९०९ दुबार, १८ हजार मतदार सापडलेच नाहीत!

Voter list verification problems in Solapur District: सोलापूर जिल्ह्यात दुबार मतदारांची संख्या वाढली; जिल्हा परिषद निवडणुकीत मतदानाची तयारी
Officials verifying voter lists during preparations for Solapur district council elections

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: नगरपालिका निवडणुकीच्या मतदार यादीत सोलापूर जिल्ह्यात ११ हजार ५१४ दुबार मतदार होते. महापालिकेसाठी १ जुलै २०२५ रोजी अंतिम केलेल्या मतदार यादीत २३ हजार ५६३ मतदार दुबार आढळले. जिल्हा परिषदेच्या मतदार यादीत देखील तब्बल ३८ हजार ९०९ दुबार मतदार आहेत. यातील काहींनी नगरपालिकेत मतदान केले असून आता महापालिकेत आणि पुढे जिल्हा परिषदेसाठीही मतदान करतील. त्यांच्याकडून हमीपत्रे घेतली, पण ते प्रभाग, गट, गणासंदर्भातील आहेत.

