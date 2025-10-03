Solapur Dussehra : दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सोलापूरमध्ये वाहन खरेदीचा जोर, २००० दुचाकी आणि ७०० चारचाकी विक्री

सोलापूर : साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असलेल्या दसऱ्याला वाहन खरेदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोने खरेदीचा जोर दिसून आला. आज दिवसभर सोलापूर शहरातील बाजारपेठा ग्राहकांच्या गर्दीने फुलून गेल्या होत्या. यंदाच्या दसऱ्याच्या मुहूर्तावर वाहन खरेदीचा जोर दिसून आला. आज सुमारे २००० दुचाकी व ७०० चारचाकी वाहने विकली गेली. यंदा अतिवृष्टी व महापुराचे खरेदीवर सावट असले तरी आज दिवसभरात सुमारे चारशे कोटींची आर्थिक उलाढाल झाल्याचा अंदाज व्यापारी व व्यावसायिकांनी व्यक्त केला..मागील आठवडाभरापासून शहरातील वाहन खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर बुकिंग झाले होते.जीएसटीमधील सवलतीमुळे सर्व वाहनांच्या किमती थेट १० ते १५ हजार रुपयांनी कमी झाल्या आहेत. वाहन उत्पादकांनी जीएसटी सवलतीचा लाभ ग्राहकांना देण्यासाठी वाहनाच्या किमती न वाढवण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे ग्राहकांना स्वस्त दराचा लाभ थेट मिळाला.यावर्षी वाहन बाजारात इलेक्ट्रीक वाहनांचा हिस्सा जवळपास १० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. इलेक्ट्रीक प्रकारातील चारचाकी वाहने उत्पादक कंपन्यांनी बाजारात आणली होती. चारचाकी वाहनांच्या प्रकारात १० टक्के जीएसटी सवलत होती. ही वाहने मध्यमवर्गीयांच्या परवडणाऱ्या किमतीत असल्याने त्याची खरेदी जोरात झाली..Chimthane Flood News : परतीच्या पावसाचा कहर! शिंदखेडा तालुक्यात ६०० हेक्टरवरील पिके भुईसपाट, शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान.इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारात जीएसटी सवलतीचा लाभ ग्राहकांनी अधिक चांगल्या दर्जाच्या वस्तू खरेदीसाठी वापरला. ज्यांनी खरेदीच्या वेळी ठरवलेली वस्तू जीसटी सवलतीचा लाभ लक्षात अधिक घेऊन अधिक वैशिष्ट्यांच्या वस्तूची खरेदी केली. त्यामुळे टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशिनची खरेदी जोरात झाली.सोने खरेदीवर महागाईचे सावटमुहूर्तावर सोने खरेदी करण्यासाठी काही प्रमाणात ग्राहकांनी पसंती दिली. मात्र वाढलेल्या दराचा परिणाम बाजारपेठेत दिसून आला. सोने खरेदी मुहूर्तापुरतीच असल्याचे दिसून आले..मोबाईल खरेदीचा धमाकामोबाईल बाजारात खरेदीचा मात्र आज खरेदीचा जोर होता. विशेषतः युवक, युवतींनी मोबाईलच्या दुकानामध्ये गर्दी केली. मोबाईलमध्ये अनेक नव्या रेंज उपलब्ध झाल्या आहेत. याशिवाय मोबाईल कंपन्यांनी अनेक आकर्षक ऑफर्स होत्या. याचाही सकारात्मक परिणाम मोबाईल खरेदीवर दिसून आला.प्लॉट अन् फ्लॅटवर अतिवृष्टीचे सावटदसऱ्याला प्लॉट व फ्लॅट खरेदी साधारणच राहिली. पूर्वनियोजित खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी मात्र मुहुर्तावर पझेशन घेतले. त्या तुलनेत बुकिंगचे प्रमाण अधिक होते. प्लॉट खरेदीमध्ये ग्रामीण ग्राहकांची संख्या अधिक असल्याने अतिवृष्टीचा परिणाम दिसला..वाहन खरेदी तेजीतइलेक्ट्रॉनिक्स खरेदीत जीएसटी सवलतीचा लाभ.वाहन बाजारात दुचाकीसह चारचाकींच्या खरेदीचा उत्साह.इलेक्ट्रीक वाहनांच्या खरेदीत १० टक्क्यांपेक्षा अधिक हिस्सा.ईव्ही प्रकारातील चारचाकी वाहनांना ग्राहकांची पसंती.सर्व चारचाकीमध्ये सहा एअरबॅगची सुरक्षितता बंधनकारक आहे.ग्राहकांचे किमतीऐवजी वाहनाच्या सुरक्षितेतस प्राधान्यप्रिमिअम कार खरेदी करण्याकडे कल वाढला..चारचाकी व दुचाकी वाहन बाजारात जीएसटी सवलतीचा लाभ ग्राहकांना थेट मिळवून दिल्याने खरेदीचा आकडा चांगलाच वाढला. भविष्यात ग्राहकांची ईव्ही वाहनांची अधिक मागणी वाढेल हे निश्चित.- नितीन बिज्जरगी, किया शोरूम सोलापूरफ्लॅट व प्लॉट बुकींग दसऱ्याच्या मुहूर्तावर बरी झाली. अतिवृष्टीमुळे उत्साह कमी होता. जीएसटी सवलतीचा बांधकाम क्षेत्राला फारसा लाभ मिळाला नाही. तरीही बुकींगचे व्यवहार उत्तम झाले.- संतोष कलकुटगी, अध्यक्ष, बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया, सोलापूरसोन्याचे दर अनपेक्षितपणे वाढल्याने ग्राहकांचा काही प्रमाणात हिरमोड झाला. तरीही मुहुर्ताची खरेदी टाळली जात नाही. फक्त खरेदीचे प्रमाण कमी झाले.- डॉ. भिमाशंकर करजगीकर, करजगीकर ज्वेलर्स, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.