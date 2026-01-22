सोलापूर

Solapur News: भाजपत सर्व्हेच्या आडून घराणेशाही; नेत्यांच्या पत्नी, भाऊ, मुलास उमेदवारी, निष्ठावंत कार्यकर्ते मात्र बाजूलाच!

Controversy over survey-based candidature in BJP: सोलापूरमध्ये भाजपच्या घराणेशाहीचा प्रभाव; निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना संधी नाही
BJP workers expressing dissatisfaction over survey-based candidate selection and alleged favoritism.

सकाळ वृत्तसेवा
-विठ्ठल सुतार

सोलापूर : कथित सर्वेक्षणाचा आडोसा घेत भारतीय जनता पक्षा घराणेशाही पुढे रेटली जात आहे. अक्कलकोट तालुक्यात आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या पत्नी सौ. शांभवी कल्याणशेट्टी यांना चपळगाव तर भाऊ सागर कल्याणशेट्टी यांना वागदरी गटातून जिल्हा परिषदाची उमेदवारी दिली आहे. अक्कलकोट नगरपालिका निवडणुकीत चुलत भाऊ मीलन कल्याणशेट्टी यांना याआधीच नगराध्यक्षपदाची संधी देण्यात आली आहे.

