Solapur News: भाजपत सर्व्हेच्या आडून घराणेशाही; नेत्यांच्या पत्नी, भाऊ, मुलास उमेदवारी, निष्ठावंत कार्यकर्ते मात्र बाजूलाच!

-विठ्ठल सुतारसोलापूर : कथित सर्वेक्षणाचा आडोसा घेत भारतीय जनता पक्षा घराणेशाही पुढे रेटली जात आहे. अक्कलकोट तालुक्यात आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या पत्नी सौ. शांभवी कल्याणशेट्टी यांना चपळगाव तर भाऊ सागर कल्याणशेट्टी यांना वागदरी गटातून जिल्हा परिषदाची उमेदवारी दिली आहे. अक्कलकोट नगरपालिका निवडणुकीत चुलत भाऊ मीलन कल्याणशेट्टी यांना याआधीच नगराध्यक्षपदाची संधी देण्यात आली आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...उत्तर सोलापूर तालुक्यात माजी आमदार दिलीप माने यांचे पुत्र पृथ्वीराज माने कोंडी जिल्हा परिषद गटातून तर भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष शहाजी पवार यांचे बंधू इंद्रजित पवार यांना बीबीदारफळ गटातून संधी देण्यात आली आहे. माळशिरस तालुक्यात दहिगाव गटातून माजी आमदार राम सातपुते यांच्या पत्नी संस्कृती सातपुते यांनाही उमेदवारी मिळाली आहे..जनमताचा रेटा, लोकांचा आग्रह आणि पक्षाने केलेल्या सर्व्हेक्षणात नाव पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे सांगत नातेवाईकांना पुढे दामटले जात आहे. दुसरीकडे आज नाही तर उद्या संधी मिळेल या आशेवर मागील १५ ते २० वर्षांपासून निष्ठेने काम करणाऱ्यांना मात्र डावलण्यात आले आहे. पक्षाने केलेल्या सर्व्हेत तुमचे नाव खाली असल्याचे कारण देत डावलणे सुरू आहे. काँग्रेस पक्षातील घराणेशाहीला कंटाळून आशेने भाजपकडे पाहणाऱ्या मतदारांचा हिरमोड होऊन याचा थेट निकालावर होणार का हे निकालानंतरच स्पष्ट होईल..महापालिका निवडणुकीत जे घडले तेच आता जिल्हा परिषद निवडणुकीतही समोर येत आहे. आमदार, माजी आमदार, भाजपचा पदाधिकारी यांच्या कुटुंबातील दोन-दोन जणांना संधी दिली आहे. विशेष म्हणजे ज्यांनी काही महिन्यांपूर्वी, दिवसांपूर्वी भाजपात प्रवेश केला आहे, त्यांना भाजपकडून प्राधान्याने तिकिट देण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे..इतर पक्षांतही सारखीच स्थिती...माळशिरस तालुक्यात राष्ट्रवादीचे (शप) विद्यमान आमदार उत्तम जानकर यांची मुलगी ज्योती जानकर यांना उमेदवारी दिली आहे. मुलगा जीवन जानकर यांनाही याच गटातून संधी दिली आहे. मोहोळ तालुक्यातील कुरूल गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील तर नरखेड गटातून त्यांचे बंधू संतोष पाटील यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. .Organ Donation: अपर्णाच्या मरणोत्तर नेत्रदानाने दोघांना मिळाली नवी दृष्टी; आंब्रुळकरवाडीच्या सावंत कुटुंबीयांकडून समाजापुढे आदर्श!.सांगोला तालुक्यात माजी आमदार दीपक साळुंखे यांचा मुलगा यशराज साळुंखे-पाटील, माळशिरस तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडून मोहिते-पाटील यांच्या कुटुंबातील अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील यांना फोंडशिरस गटातून तर यशवंतनगर गणातून वैष्णवीदेवी अर्जुनसिंह मोहिते-पाटील यांना संधी दिली आहे. माढा तालुक्यात माजी जिप सदस्य शिवाजी सावंत यांचा मुलगा पृथ्वीराज सावंत यांनी भाजपाकडून मानेगाव गटातून अर्ज दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.