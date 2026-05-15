सोलापूर: तक्रारींसंदर्भातील सुनावण्या तसेच माध्यमिक शिक्षण विभागातील विविध कामांचे अर्ज व प्रस्ताव आता ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्याचा निर्णय माध्यमिक शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थाचालकांना कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज राहणार नाही..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम आशियाई संकटाच्या पार्श्वभूमीवर इंधन बचतीचे केलेले आवाहन लक्षात घेऊन सोलापूरच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. अत्यावश्यक कामांशिवाय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संबंधित तालुक्याच्या गटशिक्षण अधिकाऱ्यांकडेच अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी केले आहे..माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या ई-मेलवर तसेच संबंधित उप शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या व्हॉटस्ॲप क्रमांकांवर प्रस्ताव स्वीकारले जाणार आहेत. माळशिरस, पंढरपूर, करमाळा आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यांचे प्रस्ताव उपशिक्षणाधिकारी विठ्ठल ढेपे यांच्याकडे स्वीकारले जातील. अक्कलकोट व बार्शी तालुक्यांचे प्रस्ताव उपशिक्षणाधिकारी सुरेश वाघमारे, तर मंगळवेढा, दक्षिण सोलापूर, मोहोळ आणि माढा तालुक्यांचे प्रस्ताव उपशिक्षणाधिकारी प्रकाश नांगरे यांच्याकडे स्वीकारले जाणार आहेत..तक्रारींसंदर्भातील सुनावण्या दर मंगळवारी ऑनलाइन पद्धतीने होणार असून, संबंधितांनी आपले म्हणणे ई-मेलद्वारे सादर करून दिलेल्या लिंकवर सहभागी व्हावे लागणार आहे. तसेच दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या गुरुवारी होणारा शिक्षक संवादही ऑनलाइनच होणार आहे. अभ्यागतांनी प्रस्ताव व तक्रारी संबंधित दिवशी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत कार्यालयाच्या ई-मेलवर पाठवाव्यात, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...यापूर्वी मुख्याध्यापक व लिपिकांनाच कार्यालयात प्रवेश दिला जात होता. शिक्षकांची विनाकारण होणारी गर्दी टाळण्यासाठीही हा निर्णय उपयुक्त ठरणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले. अर्ज, प्रस्ताव व तक्रारी ई-मेल, व्हॉटस्ॲप किंवा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडेच सादर कराव्यात, असे आवाहन शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.