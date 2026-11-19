पंढरपूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पंढरपूर दौऱ्यादरम्यान आज (१९ नोव्हेंबर २०२६) दुपारी त्यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याची घटना घडली. कार्तिक यात्रेच्या तयारीची पाहणी केल्यानंतर ते मुंबईला परतण्यासाठी हेलिपॅडवर पोहोचले होते; मात्र उड्डाणापूर्वीच हेलिकॉप्टर अचानक बंद पडल्याने काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सुदैवाने हेलिकॉप्टर जमिनीवर असतानाच हा बिघाड लक्षात आल्याने कोणतीही दुर्घटना घडली नाही..एक इंजिन सुरू झाले, पण दुसरे इंजिन अडकलेएकनाथ शिंदे पंढरपुरातील कार्यक्रम आटोपून हेलिकॉप्टरमध्ये बसले होते. पायलटने उड्डाणासाठी हेलिकॉप्टर सुरू करण्याचा प्रयत्न केला असता पहिले इंजिन सुरू झाले, परंतु दुसरे इंजिन सुरूच होत नव्हते. हेलिकॉप्टरची बॅटरी लो (Battery Low) असल्याने आणि बॅटरीमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने ही अडचण निर्माण झाल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले. तांत्रिक पथकाने आणि पायलटने बॅटरी चार्ज करून हेलिकॉप्टर सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यात यश आले नाही..Instagram Algorithm Update India : इन्स्टाग्रामवर आता अश्लील आणि हिंसक कंटेंट दिसणार नाही? मेटाचा भारतात मोठा निर्णय.अखेर कारने पुण्याकडे आणि तेथून विमानाने मुंबईलाऐन परतीच्या वेळी हेलिकॉप्टर सुरू होत नसल्याचे पाहून स्थानिक प्रशासनाची मोठी तारांबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि सुरक्षा दलाचे वरिष्ठ अधिकारी तातडीने हेलिपॅडवर दाखल झाले. या तांत्रिक अडचणीमुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हेलिपॅडवर सुमारे २० ते २५ मिनिटे थांबावे लागले. .Gondia Murder Case : पतीच्या मैत्रिणीचा काटा काढण्यासाठी पत्नीनेच दिली १३ लाखांची सुपारी! २०० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांनी उलगडला गोंदियातील वर्षा तुरकर हत्याकांडाचा थरार.अखेर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनंतर त्यांनी हेलिकॉप्टर प्रवास रद्द केला. ते पंढरपूरहून कारने (रस्तेमार्गे) पुण्याच्या दिशेने रवाना झाले असून, पुण्याहून विमानाने मुंबईला जाणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.