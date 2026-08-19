Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंचा सुनेत्रा पवारांसह उद्धव ठाकरेंना धक्का; राष्ट्रवादी नगरसेवकांसह ठाकरे गटाचे पदाधिकारी शिवसेनेत

Uddhav Thackeray faction leaders join Shinde : आगामी राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटाने संघटनविस्ताराला वेग दिला असून, राज्यातील विविध राजकीय पक्षांतील पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी (ता. १८) शिवसेनेत प्रवेश केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत नंदनवन येथे झालेल्या कार्यक्रमात या सर्वांचे शिवसेनेत स्वागत करण्यात आले..माजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांच्या पुढाकाराने बार्शी तालुक्यातील वैराग नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षा सुजाता डोळसे, उपनगराध्यक्ष निरंजन भूमकर यांच्यासह १३ नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. सांगोला मतदारसंघातील शेतकरी कामगार पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अन्य पक्षांतील सुमारे २०० कार्यकर्तेही शिवसेनेत दाखल झाले..बार्शीतील उबाठा गटाचे माजी उपशहरप्रमुख दीपक पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली बहुजन हक्क अभियानाचे तालुकाध्यक्ष सचिन पालखे यांच्यासह विविध पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष पांडुरंग जाधव, जिवती नगर परिषदेचे नगरसेवक मारुती भुमरे यांच्यासह सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी शिवसेनेचा भगवा हाती घेतला..दरम्यान, आमदार नीलेश राणे यांच्या पुढाकाराने मुंबईतील मनसेचे माजी सरचिटणीस संतान फर्नांडिस, विभाग अध्यक्ष अमृत जावळे यांच्यासह मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. याशिवाय मर्चंट नेव्ही क्षेत्रातील पदाधिकारी, ईशान्य मुंबईतील सोशल मीडिया पदाधिकारी तसेच शिवशाही केबल आणि इंटरनेट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनीही पक्षप्रवेश केला. मनसे केबल सेनेचे उपसचिव भारत लुडबे यांचाही यावेळी शिवसेनेत प्रवेश झाला..Eknath Shinde Congress : एकनाथ शिंदे काँग्रेस प्रवेश? शिवसेनेची पहिलीच प्रतिक्रिया; पृथ्वीराज चव्हाण नेमंक काय म्हणाले, राजकीय चर्चांना उधाण.पनवेल तालुक्यात शेतकरी कामगार पक्षाचे चिटणीस बाबा नाईक यांच्यासह शेकापच्या पदाधिकारी आणि शेकडो कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून स्थानिक पातळीवरील पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते शिवसेनेत दाखल होत असल्याने पक्षाच्या संघटनात्मक विस्ताराला चालना मिळत असल्याचे चित्र आहे. या पक्षप्रवेशामुळे आगामी काळात स्थानिक पातळीवर शिवसेनेची ताकद वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.यावेळी खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार प्रा. मनीषा कायंदे, शिवसेनेच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शायना एन सी यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.