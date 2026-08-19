सोलापूर

Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंचा सुनेत्रा पवारांसह उद्धव ठाकरेंना धक्का; राष्ट्रवादी नगरसेवकांसह ठाकरे गटाचे पदाधिकारी शिवसेनेत

Eknath Shinde Shiv Sena : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड; राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक आणि ठाकरे गटातील पदाधिकाऱ्यांचा एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश. पाहा संपूर्ण यादी.
Eknath Shinde uddhav thackeray sunetra pwar

Eknath Shinde uddhav thackeray sunetra pwar

esakal

Sandeep Shirguppe
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Uddhav Thackeray faction leaders join Shinde : आगामी राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटाने संघटनविस्ताराला वेग दिला असून, राज्यातील विविध राजकीय पक्षांतील पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी (ता. १८) शिवसेनेत प्रवेश केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत नंदनवन येथे झालेल्या कार्यक्रमात या सर्वांचे शिवसेनेत स्वागत करण्यात आले.

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