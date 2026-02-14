Mohol News : पेनुर जिल्हा परिषद हायव्होल्टेज गटात शिंदे सेनेने मारली बाजी; शिंदे सेनेचे जिल्हाप्रमुख चरणराज चवरे यांनी आणली विजयश्री खेचून

मोहोळ - संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या हायहोल्टेज जिल्हा परिषद गट म्हणून परिचित असलेल्या पेनुर जिल्हा परिषद गटाची निवडणूक चांगलीच चुरशीची झाली. मात्र शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख व नियोजन समितीचे माजी सदस्य चरणराज चवरे यांनी या निवडणुकीत भाजपाचे रामदास चवरे यांचा 752 मतांनी पराभव करत विजयश्री खेचून आणली..सर्वात कमी म्हणजे 10 गावे असलेल्या या गटातील पेनुर, पाटकुल च्या व अन्य गावातील मतदारानी भाजपाचे रामदास चवरे यांना पराभवाची चव चाखावयाला लावली. या गटात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले,पालकमंत्री जयकुमार गोरे माजी आमदार राजन पाटील माजी आमदार यशवंत माने यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती.मोहोळ तालुक्यातील पश्चिम भागात असलेल्या पेनुर जिल्हा परिषद गटाची निवडणूक शिवसेनेचे चरणराज चवरे विरोधात भाजपाचे रामदास चवरे यांच्यात अत्यंत चुरशीने झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय असलेले चरणराज चवरे यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली होती..तर दुसरीकडे माजी आमदार राजन पाटील व माजी आमदार यशवंत माने यांचे निकटवर्तीय असलेल्या रामदास चवरे यांच्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची ठरली होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चरणराज चवरे यांच्यासाठी पेनुर मध्ये जाहीर सभा घेत चरणराज चवरे यांच्या पाठीशी पेनुरकरांनी खंबीर उभे रहावे, तुमच्या विकासासाठी कुठेही कमी पडणार नाही असा शब्द दिला होता.तर दुसरीकडे आमदार राजू खरे यांनी पेनुर गटात प्रचार दौरे करत विकासासाठी शिवसेनेच्या सोबत राहण्याचे आवाहन केले होते. एकंदरीतच सुरुवाती पासून चरणराज चवरे यांनी पेनुर जिल्हा परिषद गटात गावभेट ,दौरे करत निवडणुकीचे वातावरण निर्मीती केली. दुसरीकडे भाजपच्या माध्यमातून रामदास चवरे यांनीही प्रयत्न केले..त्यांच्या प्रचारासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी पाटकुल मध्ये जाहीर सभा घेतली होती. पेनुर जिल्हा परिषद गटात असलेल्या मोठ्या गावां पैकी पेनुर मधून चरणराज चवरे यांना 2956 तर रामदास चवरे यांना 2022 मते मिळाली. यामध्ये चरणराज चवरे यांनी 934 मतांची आघाडी घेतली.पाटकुल मध्येही चरणराज चवरे यांना 2009 तर रामदास चवरे यांना 1683 इतकी मते मिळाली. पाटकुल मधून चरणराज चवरे यांना 326 मतांची आघाडी मिळाली. दोन्हीही उमेदवार व त्यांच्या समर्थकां कडून मोठ्या प्रमाणात आरोप, प्रत्यारोप झाले. परंतु मतदारांनी शिवसेनेच्या पाठीशी उभे राहत चरणराज चवरे यांना विजयाचा गुलाल लावला..पेनुर पंचायत समिती गणातून शिवसेनेच्या संगीता विजय वसेकर यांचा विजय झाला. चरणराज चवरे यांच्या विजयानंतर पेनुर येथे कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण करत फटाक्यांची आताषबाजी करून एकच जल्लोष केला.प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दोन दिवस अगोदर पेनुर गटात अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. यामध्ये माजी उपसभापती मानाजी माने यांनी ऐनवेळी भाजपचे रामदास चवरे यांना पाठिंबा दिला. मामा -भाचे एकत्र आल्यामुळे या निवडणुकीच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. परंतु मतदारांनी चरणराज चवरे यांना कौल दिला..हा विजय गटातील सर्वसामान्य मतदारांचा आहेजिल्हाप्रमुख चवरे यांनी पेनुर जिल्हा परिषद गटामध्ये गेल्या अनेक वर्षां पासून काम करत असताना लाईट, पाणी व रस्त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व आमदार राजू खरे यांच्या माध्यमातून प्रत्येक गावापर्यंत शासनाचा निधी वेगवेगळ्या विकास कामांसाठी पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला. सर्वसामान्य मतदारांनी कामावर विश्वास ठेवून कामाचा माणूस म्हणून चवरे निवडून दिले. त्यांनी निवडणुकी दरम्यान दिलेली अश्वासने पूर्ण करणाण्याची जबाबदारीआता चवरे यांच्यावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.