Natural calamities: 'मशिदीतील पुराच्या पाण्यातून ज्येष्ठाला वाचवले'; नैसर्गिक आपत्तींमध्ये जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन केली मदत

माढा: भूकंप, महापूर, महामारी व कोरोना यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये मनुष्य हा जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन एकमेकाला मदत करतो, हे आपण अनुभवले आहे. माढा तालुक्यातील सीना नदीकाठच्या महापुराच्यावेळी दारफळमध्येही जाती- धर्माच्या पलीकडे जाऊन एका माणसाचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न झाला. दारफळमधील महापुरात मशिदीमध्ये अडकलेले सिकंदर सय्यद या ज्येष्ठ व्यक्तीला प्रसंगी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून पुराच्या पाण्यातून पोहत जात दारफळमधीलच सुरेश शिवाजी शिंदे या व्यक्तीने सुखरूप बाहेर काढले..'हीच अमुची प्रार्थना अन् हेच अमुचे मागणे' या प्रार्थनेतील ओळीप्रमाणेच दारफळमधील महापुरातील हा प्रसंग आहे. दारफळमधील मशिदीचे बांधकाम सुरू असल्याने मशीद तात्पुरती धर्मशाळेत सुरू केलेली आहे. सय्यद हे दररोज त्या धर्मशाळावजा मशिदीमधे झोपतात. पुराच्या दिवशीही त्यांना एवढा मोठा पूर येईल याचा अंदाज नव्हता. ते नेहमीप्रमाणे मशिदीमध्ये झोपले. साधारणपणे मध्यरात्रीनंतर त्या मशिदीमध्ये पुराचे पाणी शिरले. .रात्री झोपेत असतानाच अंगाखाली पाणी आल्याने त्यांना जाग आली. मशिदीचा दरवाजा उघडून बाहेर आले तर सगळीकडे पाणीच पाणी होते. वेळ मध्यरात्रीची होती. त्या परिस्थितीतच त्यांनी आणखीन काही तास काढले. पाणी अगदी छातीपर्यंत येऊ लागले. पहाट झाली, थोडेसे झुंजूमुंजू झाले. दिवस उजाडताना पाणी गळ्यापर्यंत आल्याने त्यांनी ओरडायला सुरवात केली. पत्रे वाजवायला सुरवात केली..अशी केली मशिदीतून सुटकाआजूबाजूच्या उंचवट्यावर असलेल्या घरावरील तरुणांना कुठून तरी आवाज येतोय, हे त्यांना ऐकू येऊ लागले. त्याचवेळी सुरेश शिंदे यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालत कोणालातरी मदतीची गरज आहे, म्हणून घरांवरून, पत्र्यांवरून इकडून तिकडे फिरून नेमका आवाज कुठून येतोय, ते त्यांनी ऐकले. मशिदीमधून आवाज येतो, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पत्रा वाजवून मदत करतो, असे सय्यद यांना सांगितले. मात्र नट-बोल्टने पत्रे फिट केलेले असल्याने त्यांनी इतर युवकांकडून पाना मागून घेतला. तरुणांनी पत्र्यावर पाना फेकला आणि शिंदे यांनी नट काढून, पत्रा उचकटून सय्यद यांना ओढून बाहेर काढून जीवदान दिले.