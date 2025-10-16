Barshi fire:'विजेच्या तारा तुटल्याने बार्शीत स्क्रॅप गोदामाला आग'; बारा लाखांचे साहित्य जळून खाक

बार्शी: शहरातील गाडेगाव रस्त्यावर असलेल्या गोदामास वीजवितरण कंपनीच्या तारा तुटून गोदामावर पडल्याने शॉर्टसर्किट होऊन लागलेल्या आगीत सुमारे १२ लाखांचे साहित्य जळून खाक झाले. बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे. अमर गजघाटे यांनी पोलिसांत माहिती दिली. ही घटना ४२२ गाडेगाव रोड गट नं १०८३/३/३, १०८३/४/६ येथे बुधवारी (ता. १५) रात्री सव्वा बारा वाजता घडली. .साईराजानगर येथे स्क्रॅप खरेदी विक्रीचे गोदाम असून, पाच कामगार आहेत सुट्टी असल्याने एकट्याने रात्री साठे आठ वाजता गोदाम बंद करून घरी गेलो, त्यावेळी रात्री सव्वा बारा वाजता गोदामाशेजारी राहणाऱ्या कुलदीप विश्वेश्वर यांनी आग लागली असल्याची माहिती दिली..गोदामाजवळ आलो असता वीजवितरणच्या तारा गोदामावर तुटून पडल्या असल्याचे दिसले. आगीने रौद्ररूप धारण केले होते. आसपासच्या नागरिकांसह नगरपरिषदेच्या अग्निशमन बंबाने आग आटोक्यात आणली. आगीमध्ये ग्रॅन्डिंग मशिन, मोटर, लहान पाच ग्रॅन्डिंग मशिन, वजनकाटा, ३२ टन प्लास्टिक साहित्य जळून खाक होऊन बारा लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे असे म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.