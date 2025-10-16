Barshi fire:'विजेच्या तारा तुटल्याने बार्शीत स्क्रॅप गोदामाला आग'; बारा लाखांचे साहित्य जळून खाक

सोलापूर

Electric Wire Falls, Fire Erupts in Barshi Scrap Depot: आसपासच्या नागरिकांसह नगरपरिषदेच्या अग्निशमन बंबाने आग आटोक्यात आणली. आगीमध्ये ग्रॅन्डिंग मशिन, मोटर, लहान पाच ग्रॅन्डिंग मशिन, वजनकाटा, ३२ टन प्लास्टिक साहित्य जळून खाक होऊन बारा लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे असे म्हटले आहे.
Barshi Fire Incident: Scrap Warehouse Gutted After Electric Line Snaps

सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी: शहरातील गाडेगाव रस्त्यावर असलेल्या गोदामास वीजवितरण कंपनीच्या तारा तुटून गोदामावर पडल्याने शॉर्टसर्किट होऊन लागलेल्या आगीत सुमारे १२ लाखांचे साहित्य जळून खाक झाले. बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे. अमर गजघाटे यांनी पोलिसांत माहिती दिली. ही घटना ४२२ गाडेगाव रोड गट नं १०८३/३/३, १०८३/४/६ येथे बुधवारी (ता. १५) रात्री सव्वा बारा वाजता घडली.

