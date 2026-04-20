सोलापूर

Solapur Water: विजेचा लपंडाव! सोलापूरचा पाणीपुरवठा विस्कळित; सोरेगावचा पंप जळाला, आता तीनऐवजी चार दिवसांआड होणार पाणीपुरवठा

supply once in four days solapur crisis explained: उन्हाळ्यात वाढलेल्या विजेच्या मागणीमुळे सतत खंडित वीजपुरवठा; सोरेगाव पंपहाऊसचा पंप water जळाल्याने सोलापूरकरांना आता तीनऐवजी चार दिवसांआडच नळाला पाणी
Water Supply in Solapur Affected After Pump Damage Amid Frequent Power Cuts

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : तापमानाचा पारा ४२ अंशांवर गेल्याने विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने वीजपुरवठा सतत खंडीत होऊ लागला आहे. लाइट सतत ये-जा करत असल्याने सोलापूर शहराला पाणीपुरवठा करणारा सोरेगाव पंपहाऊसवरील पंप जळाला. तेथील दुसरा पंप जोडून पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्यात आला आहे. विद्युतपुरवठा बंद-चालू होत असल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रकही कोलमडले आहे. त्यामुळे आता शहराचा पाणीपुरवठा तीनऐवजी पुन्हा चार दिवसांआड केला जाणार आहे.

