Solapur politics: साेलापुरात कार्यकर्त्यांचे अश्रू नजरेआड! ‘आत्यावरील अन्यायाने’ व्यथित, तीस वर्षांपासून एकनिष्ठ अर्ज माघारी अन्..

सोलापूर: गेल्या तीस वर्षांपासून पक्षाशी एकनिष्ठ राहूनही उमेदवारी न मिळाल्याने भाजपच्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यांत अर्ज माघारीच्या दिवशी अश्रू दाटले होते. दरम्यान, आमदार देवेंद्र कोठे यांनी पंधरा दिवसांपूर्वी पक्षप्रवेश केलेल्या आत्या कुमूद अंकाराम यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली. "कार्यकर्त्यांचे अश्रू कुणाला दिसले नाहीत; मात्र आत्यावरील अन्याय लगेच जाणवला," अशी खोचक चर्चा त्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांत सुरू होती..कुमूद अंकाराम या प्रभाग क्रमांक ३ मधून इच्छुक होत्या. त्या ठिकाणी भाजपच्या उमेदवार रंजिता चोकोते आहेत. भविष्यात न्याय देण्याचे पक्षाकडून आश्वासन मिळाल्याने अर्ज माघार घेतल्याचेही आमदार कोठे यांनी स्पष्ट केले. मात्र या वक्तव्यामुळे आधीच दुखावलेल्या कार्यकर्त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याची भावना निर्माण झाली..नॉर्थकोट प्रशालेत सकाळपासून अपक्ष उमेदवार अर्ज माघार घेण्यासाठी संबंधित निवडणूक कार्यालयात हजेरी लावत होते. भाजपमधील अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवारीबाबत अंधारात ठेवण्यात आले. अचानक नावे वगळल्याने (पत्ता कट) अनेक पुरुष कार्यकर्त्यांचा बांध फुटला, तर काही महिला कार्यकर्त्यांनी शेवटच्या दिवशी अक्षरशः अश्रू गाळत अर्ज माघार घेतले. महिला आणि पुरुष अशा दोन्ही कार्यकर्त्यांना भावनांचा आवर राहिला नव्हता..कोठे म्हणाले, आम्ही कमी पडलोमुदत संपण्याच्या अखेरच्या क्षणी आमदार देवेंद्र कोठे यांनी आत्या कुमूद अंकाराम यांना अर्ज माघार घेण्याची विनंती केली. यावेळी त्यांनी 'आत्यावर अन्याय झाल्याची भावना' स्पष्टपणे व्यक्त केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सूचनेनुसार शिवसेनेची उमेदवारी माघार घेण्याची विनंती आपण केल्याचे आमदार कोठे यांनी सांगितले. .मुख्यमंत्री इतक्या ठामपणे पाठिशी असताना आपल्या हातून कोणतीही चूक होऊ नये, ही भूमिका होती. "खरं तर हा माझ्या आत्यावर झालेला अन्याय आहे. त्यांना उमेदवारी मिळवून देण्यात आम्ही कमी पडलो. पक्षप्रवेश केलेल्या इतरांना संधी मिळाली; मात्र माझ्या आत्याला मिळाली नाही," असे त्यांनी नमूद केले..