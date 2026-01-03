सोलापूर

Solapur politics: साेलापुरात कार्यकर्त्यांचे अश्रू नजरेआड! ‘आत्यावरील अन्यायाने’ व्यथित, तीस वर्षांपासून एकनिष्ठ अर्ज माघारी अन्..

Worker anger over unfair treatment in party: सोलापुरात कार्यकर्त्यांनी अश्रूंनी व्यक्त केली नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: गेल्या तीस वर्षांपासून पक्षाशी एकनिष्ठ राहूनही उमेदवारी न मिळाल्याने भाजपच्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यांत अर्ज माघारीच्या दिवशी अश्रू दाटले होते. दरम्यान, आमदार देवेंद्र कोठे यांनी पंधरा दिवसांपूर्वी पक्षप्रवेश केलेल्या आत्या कुमूद अंकाराम यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली. “कार्यकर्त्यांचे अश्रू कुणाला दिसले नाहीत; मात्र आत्यावरील अन्याय लगेच जाणवला,” अशी खोचक चर्चा त्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांत सुरू होती.

