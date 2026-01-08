सोलापूर

Solapur Election: ओवेसींसमोरच ‘अश्रू’ अन् ‘शाब्दी’ वादळाने पेटले मैदान; ‘बॅरिस्टर बुद्धी’ने रोखला जनसमुदायाच्या उत्साहाचा भडका!

High voltage AIMIM Public Rally Atmosphere: ओवेसींच्या चातुर्याने शांत झाला शाब्दी समर्थकांचा उद्रेक
AIMIM chief Asaduddin Owaisi addresses a charged crowd during a high-voltage public rally.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-प्रभुलिंग वारशेट्टी

सोलापूर : पानगल प्रशालेच्या मैदानावर मंगळवारी (ता. ६) झालेली एमआयएम पक्षाची सभा केवळ राजकीय भाषणबाजीपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर ती खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या चातुर्याची एक मोठी कसोटी ठरली. शहर मध्यचे एमआयएमचे विधानसभा उमेदवार राहिलेले नेते फारुख शाब्दी यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर प्रथमच होत असलेल्या खासदार ओवेसी यांच्या सभेत शाब्दींबद्दलच्या प्रेमाचा उद्रेक अश्रू व मागणीतून झाल्याचे पाहायला मिळाले.

Asaduddin Owaisi
political
election
Rally
district
aimim
Solapur
emotional support

