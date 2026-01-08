Solapur Election: ओवेसींसमोरच ‘अश्रू’ अन् ‘शाब्दी’ वादळाने पेटले मैदान; ‘बॅरिस्टर बुद्धी’ने रोखला जनसमुदायाच्या उत्साहाचा भडका!

-प्रभुलिंग वारशेट्टी सोलापूर : पानगल प्रशालेच्या मैदानावर मंगळवारी (ता. ६) झालेली एमआयएम पक्षाची सभा केवळ राजकीय भाषणबाजीपुरती मर्यादित राहिली नाही, तर ती खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्या चातुर्याची एक मोठी कसोटी ठरली. शहर मध्यचे एमआयएमचे विधानसभा उमेदवार राहिलेले नेते फारुख शाब्दी यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर प्रथमच होत असलेल्या खासदार ओवेसी यांच्या सभेत शाब्दींबद्दलच्या प्रेमाचा उद्रेक अश्रू व मागणीतून झाल्याचे पाहायला मिळाले. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .''हमको फारूख भाई वापस होना'' असे म्हणत लोकांनी सभास्थान डोक्यावर घेतले. सभेला आलेले भावनिक वळण पाहून खुद्द खासदार ओवेसी देखील थक्क झाले . परंतु चेहऱ्यावर कोणताही भाव न आणता त्यांनी कौशल्याने परिस्थितीचा अंदाज घेत स्वतःच्या संवाद कौशल्याने जनमानसातील उद्रेकरूपी उत्साह शांत केला..शाब्दींच्या नावाचा जयघोषसुरुवातीपासूनच व्यासपीठावर कोणत्याही उमेदवाराने फारुख शाब्दी यांचे नाव घेतले की तरुणांमध्ये उर्जा गगनाला भिडत होती. प्रभाग १४ चे उमेदवार गाझी जहागीरदार यांना भाषण करताना फारुख शाब्दींच्या आठवणीने रडू कोसळले. त्यांचे अश्रू पाहताच गगनभेदी घोषणांनी मैदान दणाणून गेले. हा उत्साह इतका वाढला की, पोलिसांनाही परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे कठीण झाले होते की काय अशी स्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे होती..भावनिक सादओवेसींनी केवळ राजकीय आश्वासन दिले नाही, तर थेट जनतेच्या हृदयाला हात घातला. ते म्हणाले, "माझी ओळखच एमआयएम पक्ष आहे. मी मेलो तरी हा पक्ष जिवंत राहील. कार्यकर्ता माझ्यापेक्षा मोठा झाला पाहिजे हे माझे स्वप्न आहे.".जनतेच्या मानसिकतेचा अभ्यासअवघ्या काही वेळात जनतेचा रोष शांत करणे आणि त्यांना पुन्हा पक्षाच्या विचारांशी जोडून घेणे, हे ओवेसींनी आपल्या ‘बॅरिस्टर’ बुद्धीने साध्य करून दाखवले. एखाद्या मोठ्या नेत्याकडे प्रसंगावधान राखण्याचे काय कौशल्य असते, याचे उत्तम दर्शन सोलापूरकरांना या सभेतून घडले..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.ओवेसींची अस्वस्थता अन् परिस्थितीवर नियंत्रणगोंधळ घालणाऱ्या जनसमुदायाला शांत करण्यासाठी ओवेसींनी एक मोठा गौप्यस्फोट केला. ओवेसी म्हणाले, ‘फारुख शाब्दी यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी माझ्याशी बोलायला हवे होते, पण त्यांनी तसे केले नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, मी त्यांचा राजीनामा अद्याप स्वीकारलेला नाही! येत्या दोन दिवसांत मी त्यांच्या वडिलांशी बोलून यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.’ ओवेसींच्या या विधानामुळे संतापलेल्या शाब्दी समर्थकांना मोठा दिलासा मिळाला आणि मैदानात शांतता पसरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.