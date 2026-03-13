Sangola News: सांगोला पंचायत समितीत शेकापची ५० वर्षांची सत्ता उलथली; भाजपच्या पूनम इंगवले सभापती, शिवसेनेचे अजय सरगर उपसभापतिपदी विराजमान..

सांगोला : तालुक्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवत पं.स.वरील शेकाप जवळपास पन्नास वर्षांची सत्ता अखेर संपुष्टात आली आहे. तालुक्यात झालेल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींनंतर महायुतीने पंचायत समितीवर सत्ता स्थापन केली असून, भाजपच्या पूनम इंगवले यांची सभापतिपदी तर शिवसेनेचे अजय सरगर यांची उपसभापतिपदी निवड झाली आहे..Pune News: रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांना आता बसणार चाप; आरोग्यमंत्र्यांकडून ‘स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल’ची महत्त्वपूर्ण घोषणा...जि.प. व पं.स. निवडणुकीत शेकाप व माजी आमदार दीपकआबा साळुंखे- पाटील गट यांची आघाडी झाली होती. या आघाडीला पं.स.मध्ये ९ जागा मिळाल्या, तर विरोधात असलेल्या शिवसेना- भाजप युतीला फक्त ५ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांत झालेल्या राजकीय हालचालींमुळे साळुंखे- पाटील गटाचे तीन सदस्य मुंबईत भाजपत दाखल झाले. त्यामुळे आघाडीची संख्या नऊवरून सहावर आली, तर भाजप- शिवसेना मिळून सदस्यसंख्या आठवर पोचली. त्यामुळे पं.स.च्या सत्तेचे गणित पूर्णपणे बदलले..सभापतिपदासाठी भाजपच्या पूनम इंगवले यांनी तर उपसभापती पदासाठी शिवसेनेचे अजय सरगर यांनी अर्ज दाखल केला. त्यांच्या विरोधात शेकापच्या काजल काशीद (सभापती) आणि छाया कोळेकर (उपसभापती) यांनी उमेदवारी अर्ज भरले. दोन्ही पदांसाठी मतदान झाल्यानंतर महायुतीच्या आठ सदस्यांनी इंगवले आणि सरगर यांच्या बाजूने मतदान करत विजय निश्चित केला. यामुळे आठ विरुद्ध सहा अशा फरकाने सांगोला पंचायत समितीवर प्रथमच महायुतीची सत्ता स्थापन झाली आणि शेकापचे दीर्घकाळ टिकलेले वर्चस्व संपुष्टात आले. सभापती व उपसभापती पदाचे मतदान झाल्यानंतर पंचायत समितीसमोर महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत, गुलाल उधळून आणि हलगीच्या निनादात जल्लोष साजरा केला..नगरपालिकेनंतर पं.स.वरही शेकाप अपयशीस्व. गणपतराव देशमुख यांच्या निधनानंतर झालेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीतही शेकापला सत्ता मिळविता आली नव्हती. ऐन वेळेच्या युती-आघाडीचा फटका त्या निवडणुकीत बसला होता. शिवसेनेने नगराध्यक्षपद मिळवत नगरपालिकेवर सत्ता स्थापन केली होती. आता पंचायत समितीवरील सत्ता गमावल्याने सांगोल्यात शेकापचे राजकीय वर्चस्व ढासळल्याचे चित्र दिसून येत आहे..MLA Shashikant Shinde: खेडच्या सरपंच अपात्रतेचा निकाल द्या; आमदार शशिकांत शिंदे आक्रमक, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे नेमकं काय म्हणाले?.साळुंखे-पाटील ‘किंगमेकर’!पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजपचा केवळ एकच सदस्य निवडून आला होता. मात्र साळुंखे-पाटील गटाचे तीन सदस्य भाजपमध्ये दाखल झाल्याने भाजपची ताकद चारवर पोचली. शिवसेनेचे चार सदस्य मिळून महायुतीकडे आठ सदस्य झाले आणि त्याच बळावर भाजपने सभापतिपद पटकावले. या घडामोडींमुळे सांगोल्यात पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या राजकीय रणनीतीची चर्चा सुरू झाली असून, माजी आमदार दीपकआबा साळुंखे-पाटील ‘किंगमेकर’ ठरल्याचीही चर्चा रंगली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.