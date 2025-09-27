Agriculture News : अस्मानी संकटात कर्ज वसुलीसाठी दिवाणी न्यायालयाची नोटीस; पाण्यातल्या सोयाबीन मध्ये शेतकऱ्याने फोडला हंबरडा

सोलापूर : एकीकडे 15 मे पासून उत्तर सोलापूर तालुक्यात सतत धुवाधार पाऊस पडत आहे. खरीप हंगाम पूर्ण वाया गेला आहे. पिकांचा अक्षरशः चिखल झाला आहे.यातच अकोलेकाटी येथील नामदेव माने या शेतकऱ्याला बँकेकडून नोटीस देण्यात आली आहे. तसेच सदर प्रकरण न्यायालयात दाखल केल्या असून न्यायालय मार्फत या शेतकऱ्याला या अस्मानी संकटातच गेल्या दोन दिवसांपूर्वीच वकिलामार्फत नोटीस दिली आहे. "सगळं पीक वाया गेलं रे... आता नोटीस आली मी काय करू " असे म्हणत शेतकरी धाय मोलकून रडत आहे. असा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..नामदेव राजेंद्र माने यांनी 1.55 हेक्टर क्षेत्रासाठी 2020 मध्ये 75 हजार 400 रुपये इतके पीक कर्ज भारतीय स्टेट बँक नान्नज शाखेकडून घेतले होते.सततच्या शेतातील अडचणी शेतातील वाढलेला उत्पादन खर्च याचा ताळमेळ लागत नसल्यामुळे त्यांचे कर्ज थकीत राहिले. अशी माहिती नामदेव माने यांनी 'सकाळ'ची बोलताना दिली.20 जून 2025 रोजी संबंधित बँक मॅनेजर यांच्याकडून नामदेव माने यांना नोटीस देण्यात आली. कर्ज भरण्यासाठी पैसे नसल्याने माने गप्पच होते. भारतीय स्टेट बँकेचे शाखा चे मॅनेजर यांनी एवढ्यावरच न थांबता सदर प्रकरण वसुलीसाठी दिवाणी न्यायालयाकडे पाठविले.सध्याच्या या अतिवृष्टी व पुराच्या पाण्याने थैमान घातले असताना नामदेव माने यांना न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये 3 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीस देण्यात आली. यामुळे नामदेव माने हे चिंताग्रस्त झाले आहेत.एकीकडे शेतात उभ्या सोयाबीनच्या पिकात पाणी उभा राहिले आहे. सोयाबीनचा अक्षरशः चिखल झालेला आहे. बँकेच्या व न्यायालयाच्या नोटिशिने नामदेव माने कुटुंबीय हतबल झाले आहे. यामुळे माने हे वाया गेलेल्या पिका च्या चिखलात लोळून 'नोटीस आली रे मी काय करू' म्हणत हंबरलाच फोडला.यामुळे यामुळे शासन शेतकरी आत्महत्या केल्यावरच नोटीसी थांबवणार आहे का?असा संतप्त सवाल स्थानिक शेतकऱ्यातून विचारला जात आहे..Solapur Flood : सोलापुरात कोकणापेक्षा जास्त पाऊस; 27 वर्षांचा विक्रम मोडीत निघणार, पुढील चार दिवस Red Alert, तालुकानिहाय टक्केवारी पाहा." शेतीमध्ये उत्पादन घेताना घेत असताना येणाऱ्या अडचणी तसेच खते औषधेच्या वाढलेल्या किमती आणि बाजारातील पडलेले शेतमालाचे दर याचा ताळमेळ लागत नसल्याने कर्ज थकीत राहिले. यातच मोठ्या प्रमाणात यंदा अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. तरीही संबंधित भारतीय स्टेट बँक शाखेच्या मॅनेजर यांनी वसुलीसाठी दिवाणी खटला दाखल केला त्यामुळे आमचे सर्व कुटुंब हतबल झालो आहोत "नामदेव राजेंद्र माने,अल्पभूधारक शेतकरी अकोलेकाटी (ता. उत्तर सोलापूर ).भारतीय स्टेट बँक शाखा नान्नज शाखा चे व्यवस्थापक विजय दीक्षित यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेक एक लाखाच्या आत कर्ज असणारे शेतकऱ्यांना नोटीच्या पाठविण्याचा सपाटा लावला आहे. तसेच कर्ज वसुलीसाठी दिवाणी न्यायालयीन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना खेचले आहे. याबाबत शेतकरी अडचणी बाबत सांगायला गेले तर संबंधित शाखा व्यवस्थापक शेतकऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक देत आहेत. असा अनुभव अनेक शेतकऱ्यांना येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.