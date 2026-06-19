सोलापूर

SSC Exam Result : स्वर्णश्री पाटील पुनर्मूल्यांकनानंतर दहावी परीक्षेत राज्यात प्रथम

मंगळवेढा येथील इंग्लिश स्कूल मधील विद्यार्थिनी स्वर्णश्री धनंजय पाटील हिने दहावी बोर्ड परीक्षेत फेरतपासणीत १००% (५०० पैकी ५००) गुण मिळवून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला.
Swarnshree Patil

Swarnshree Patil

sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा - येथील इंग्लिश स्कूल मधील विद्यार्थिनी स्वर्णश्री धनंजय पाटील हिने दहावी बोर्ड परीक्षेत फेरतपासणीत १००% (५०० पैकी ५००) गुण मिळवून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला.

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