SSC Exam Result : स्वर्णश्री पाटील पुनर्मूल्यांकनानंतर दहावी परीक्षेत राज्यात प्रथम

मंगळवेढा - येथील इंग्लिश स्कूल मधील विद्यार्थिनी स्वर्णश्री धनंजय पाटील हिने दहावी बोर्ड परीक्षेत फेरतपासणीत १००% (५०० पैकी ५००) गुण मिळवून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला..मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या दहावी बोर्ड परीक्षेचा निकाल ०८ मे २०२६ रोजी जाहीर झाला यामध्ये स्वर्णश्री पाटीलने ९९.८० (४९९) गुण मिळविले.पण आपणास शंभर टक्के गुण मिळतील या आत्मविश्वासामुळे प्राचार्य रवींद्र काशीद व विषय शिक्षकांनी तिच्या समाजशास्त्र या विषयाचे पुनर्मूल्यांकन व्हावे यासाठी पत्रव्यवहार केला..त्यानुसार झालेल्या पुनर्मूल्यांकनात स्वर्णश्री पाटीलला समाजशास्त्र या विषयात एक गुण वाढल्याने १०० पैकी १०० गुण प्राप्त झाल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये इयत्ता दहावीच्या बोर्ड परीक्षेत स्वर्णश्री पाटीलचा प्रथम क्रमांक आल्याचे दहावीच्या बोर्डामार्फत पत्राद्वारे कळविले.त्याचबरोबर पुनर्मूल्यांकनात श्रेयस भास्कर चव्हाण या विद्यार्थ्याला विज्ञान विषयात तीन गुण वाढले..ओम उमेश माळी या विद्यार्थ्याचेही पुनर्मूल्यांकनात सायन्स विषयात तीन गुण वाढले. तिच्या उल्लेखनीय यशाबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. सुजित कदम, उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष कदम, अकॅडमीक ॲडमिनिस्ट्रेटर डॉ. मिनाक्षी कदम, सचिवा डॉ. प्रियदर्शिनी महाडीक, संचालिका व इंग्लिश स्कूल ज्युनिअर कॉलेजच्या उपप्राचार्या प्रा. तेजस्विनी कदम, सहसचिव श्रीधर भोसले, संचालिका अजिता भोसले, खजिनदार राम नेहरवे, संचालक यतिराज वाकळे, ॲड. शिवाजी पाटील, प्राचार्य रविंद्र काशिद, उपमुख्याध्यापक सुनिल नागणे, पर्यवेक्षक सुहास माने, अशपाक काझी, पर्यवेक्षिका लता ओमणे तसेच सर्व शिक्षक, शिक्षिका व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.