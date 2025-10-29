CM Devenddra Fadnavis : स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नव्या जुन्या कार्यकर्त्यांत योग्य समन्वय साधला जाईल

मंगळवेढा - स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास ठेवून अनेक जणांनी प्रवेश केला असला तरी निवडणुकीत नव्या आणि जुन्याचा योग्य समन्वय साधला जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली..जिल्ह्यात भारतीय जनता पार्टीत नव्याने झालेल्या प्रवेशाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष शंकर वाघमारे, जिल्हा सरचिटणीस विकास वाघमारे, उपाध्यक्ष सुशील शिरसागर, युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष अंकुश अवताडे आधी शिष्टमंडळानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली असता त्यांच्यात झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी हे वक्तव्य केले..यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांना सांगितले की, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या पक्ष चिन्हावर लढवल्या पाहिजेत. त्या दृष्टीने प्रयत्न करावा पक्ष पातळीवरून आपणाला आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल अशा सूचना दिल्या..यावेळी शशिकांत चव्हाण यांनी निवडणुका पक्षीय चिन्हावर लढण्याबाबत आपण यापूर्वीच कार्यकर्त्यांना तसे सूचित केले असल्याचे सांगितले. या दोन दिवसात भाजपामध्ये अनेकांनी प्रवेश केला त्यामुळे त्यांच्या प्रवेशामुळे ते कदाचित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत हक्कदार होतील..मात्र त्यावेळी जुन्या कार्यकर्त्यावर अन्याय होऊ नये याबाबतची विनंती केली असता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी असा कोणत्याही कोणताही अन्याय जुन्या कार्यकर्त्यावर होणार नाही. त्यामध्ये योग्य ते समन्वय साधला जाईल. आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत पक्षाचा झेंडा फडकवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे संकेत त्यांनी यावेळी बोलताना दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.