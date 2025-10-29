सोलापूर

CM Devenddra Fadnavis : स्थानिक स्वराज्य संस्थेत नव्या जुन्या कार्यकर्त्यांत योग्य समन्वय साधला जाईल

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास ठेवून अनेक जणांनी प्रवेश केला.
cm devenddra fadnavis

cm devenddra fadnavis

sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा - स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास ठेवून अनेक जणांनी प्रवेश केला असला तरी निवडणुकीत नव्या आणि जुन्याचा योग्य समन्वय साधला जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Bjp
workers
mangalwedha
election
Party
Maharashtra Politics
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com