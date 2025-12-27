सोलापूर

Migratory European Ducks : माढा परिसरात युरोपियन बदकांचे मोठ्या संख्येने मुक्काम; जैवविविधतेसाठी दिलासा!

Madha Bird Migration : माढा परिसरातील शेततळे आणि मनकर्णा नदीजवळ युरोपियन बदकांचे मोठ्या संख्येने मुक्काम झाला आहे. स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन परिसरातील जैवविविधतेसाठी महत्त्वाचे ठरते.
Arrival of European Ducks in Madha Region

माढा : सध्या माढा परिसरात विविध प्रजातींचे स्थलांतरित पक्षी डेरेदाखल झाले असून येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या कला व वाणिज्य महाविद्यालयाच्या खाजगी शेततळ्यात, माढा-शेटफळ रस्त्यालगतच्या गालिशाबाबा तळ्यामध्ये व माढेश्वरी मंदिरालगतच्या मनकर्णा नदीमध्ये युरोपियन बदक मोठ्या प्रमाणात विहार करताना दिसून आले.

