SushilKumar Shinde: तीन-तीन पराभव पचवले, काँग्रेस संपत नाही: माजी केंद्रीयमंत्री सुशीलकुमार शिंदे; जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शटगार यांचा सत्कार

सोलापूर : सध्या काळ बदलला आहे. पण, काँग्रेस पक्षाने आपली भूमिका बदलेली नाही. सर्वधर्मसमभाव आपण कोठेही बिघडू दिलेला नाही. काँग्रेस पडते आणि पुन्हा उभे राहते. तत्त्वाशी कधीही तडजोड केलेली नाही. एक पराभव झाला म्हणून काय बिघडत नाही. आम्ही तीन-तीन पराभव पचवून बसलेलो आहोत. कोणी बोललं म्हणून काँग्रेस संपत नाही, अशा शब्दांत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी केंद्रीयमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढविण्याचा प्रयत्न केला..काँग्रेस भवनात नवे जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शटगार यांच्या सत्कार सोहळ्यात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी काँग्रेसचे प्रमुख पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी शिंदे म्हणाले, देशातील अठरा पगड जातींनी काँग्रेस पक्षाला उभे राहण्यासाठी मोठे कष्ट घेतले होते. आपला दोनदा पराभव झाला, ठीक आहे. पण, पंडित नेहरु यांच्या विचारांनुसार आपल्याला पुन्हा उभं राहायचं आहे..सोलापूर काँग्रेसला अनेक जिल्हाध्यक्ष लाभले. पण, कणखर अध्यक्ष बोटावर मोजण्याइतकेच लाभले आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांना आता खूप काम करावं लागणार आहे. एखाद-दुसरा प्रसंग सोडला तर आम्ही खूप सुखाने नांदलेले लोक आहोत. पण, नव्या लोकांना अतिशय कष्टाने काम करावे लागणार आहे. कठीण परिस्थितीत तुम्ही मोठ्या उत्साहाने ते पद स्वीकारलेले आहे. तुम्हाला रात्रंदिवस काम करावं लागेल. तुम्हाला काँग्रेस वाढवावी लागेल, असा सल्लाही शिंदे यांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना दिला..आरोप का होतो, हे शोधा...शहराध्यक्ष चेतन नरोटे रात्रंदिवस काम करतात. पण त्यांच्यावरही कधी कधी आरोप होतात. काम करणाऱ्या माणसांवर आरोप हे होणारच. पण, काम करणाऱ्यांनी आपल्यावर आरोप का होतात, याचाही शोध घेतला पाहिजे. मला खात्री आहे की, ते आरोप का होतात, याबाबत तेही सुधारतील. मला अनेक कार्यकर्त्यांचे फोन येतात. मी सर्वांचे फोन घेतो. फोन न घेणं किंवा कोणाकडे तरी फोन देणे हे मी कधीच करत नाही. कुणाच्या टीकेला घाबरू नका. आम्ही सर्वजण तुमच्यासोबत आहोत, असा विश्वासही शिंदे यांनी स्थानिक नेत्यांना दिला..