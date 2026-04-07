Solapur Municipal: मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा आता ई-लिलावच; हस्तांतरणाचा डावही फसला; पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचे साेलापूर महापालिकेला स्पष्ट आदेश!

सोलापूर : महापालिकेचे मुदत संपलेले गाळे आणि गाळ्यांमध्ये झालेल्या बेकायदा हस्तांतरण व्यवहारांवर पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा थेट लिलाव करण्याचे आदेश त्यांनी सोमवारी दिले. गाळ्यांतील बेकायदा पोटभाडेकरूंना नियमित करण्याचा प्रस्ताव पुढे रेटण्याच्या प्रकारावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे पोटभाडेकरूंना कायदेशीर करण्याचा डावही उधळला गेला आहे..अनेक ठिकाणी मूळ गाळेधारकांनी महापालिकेला अंधारात ठेवून परस्पर हस्तांतरण व पोटभाडेकरू ठेवून नियमबाह्य व्यवहार केल्याचे समोर आले आहे. या पोटभाडेकरूंना अधिकृत ताबा देण्यासाठी हस्तांतरण प्रक्रिया राबविण्याचा प्रस्ताव काही पदाधिकाऱ्यांनी पुढे रेटला होता. मात्र, या प्रक्रियेमुळे बेकायदा व्यवहारांना वैधता मिळण्याची शक्यता होती. याची 'सकाळ'ने गेल्या आठवड्यात बातमी प्रकाशित केली होती..महापालिकेच्या एकूण १३८२ गाळ्यांची मुदत २०१० मध्ये संपली आहे. नियमानुसार मुदत संपल्यानंतर हे गाळे ताब्यात घेऊन पारदर्शक पद्धतीने लिलावाद्वारे नव्याने वाटप करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता काही गाळेधारकांनी पोटभाडेकरूंमार्फत लाखो रुपयांची कमाई केल्याचे समोर आले आहे. .महापालिकेच्या गाळ्यांना पोटभाडे देणे हा प्रकार बेकायदा ठरतो. अशा करारांना रद्द करून संबंधित गाळे ताब्यात घेणे महापालिकेच्या अधिकारात येते. पालकमंत्री यांच्या आदेशामुळे आता मूळ गाळेधारक आणि पोटभाडेकरू दोघांनाही बाहेर काढून लिलाव प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..पारदर्शकता अन् उत्पन्न दोन्ही वाढणारमहापालिका पदाधिकाऱ्यांनी पोटभाडेकरूंना थेट हस्तांतरणाचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. या प्रकारावर सोमवारी नियोजन भवन येथे झालेल्या महापालिका अधिकारी व पदाधिकारी यांच्या बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी नाराजी व्यक्त केली. मुदत संपल्यानंतर गाळे ताब्यात का घेतले नाहीत? असा थेट सवाल केला. लिलावाची कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या गाळा वाटप प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांना संधी मिळून पारदर्शकता आणि महापालिकेचे उत्पन्नही वाढणार आहे.