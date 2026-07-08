Aashadhi Wari: मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनालाही वारकऱ्यांचा नम्र नकार! ‘वारी आळंदीतूनच’ म्हणत दोन लाख भाविक ठाम

-विलास काटेआळंदी : पुढील दोन दिवस राज्यात रेड अलर्ट जाहीर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव वारकऱ्यांना आळंदीत न येता थेट पुणे शहरात येण्याचे आवाहन केले होते. पण राज्यभरातील तमाम वारकरी मात्र आषाढी वारी आळंदी ते पंढरपूर करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. जवळपास दोन लाखांहून अधिक भाविक आळंदीत विविध धर्मशाळांमध्ये मुक्कामी आहेत. त्यामध्ये मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात भाविकांनी आषाढी वारीसाठी हजेरी लावल्याचे चित्र आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...‘‘पंढरीस जाय तो विसरे बाप-माय, अवघा होय पांडुरंग, राहे धरूनिया अंग,’’या अभंगाप्रमाणे वारकऱ्यांनी पिढीजात चालत आलेली आषाढी वारी परंपरा आजही कायम ठेवली आहे. आबाल-वृद्ध, तरुण, शेतकरी, व्यापारी सर्व स्तरातील वारकरी मागील दोन दिवसांपासून आळंदीमध्ये मुक्कामी आहेत. आजही दिवसभरात वारकऱ्यांचा आळंदीत येण्याचा ओघ कायम होता. पावसाची आणि पुराची चिंता न बाळगता येईल त्या अडचणीला सामोरे जात वारकरी विविध धर्मशाळा व तंबूंमध्ये आश्रय घेत होते..आळंदीतील स्थानिक युवक, नगरपरिषद व देवस्थान यांच्यामार्फत जेवण, चहापाण्याची सोय ठिकठिकाणी वारकऱ्यांसाठी करण्यात येत होती. आज दिवसभरात मंदिर परिसर, प्रदक्षिणा रस्ता, गोपाळपुरा, वडगाव रस्ता या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वारकरी रस्त्यावर फिरताना दिसत होते. संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधी मंदिराकडून महाद्वार आणि भरावस्था भागांमध्ये पोलिसांचा बंदोबस्त होता. अनेक भाविकांना महाद्वारातून सोडण्यात येत होते. तर दर्शनाची रांग मात्र देऊळवाड्याच्या दक्षिण बाजूकडे दर्शन मंडपात होती. शनी मंदिर रस्ता आणि भराव रस्त्यावर पुराच्या पाण्यामुळे चिखल झाल्याने त्या भागात भाविकांना जाण्यास बंदी होती. मंदिराच्या चारही दरवाजांवर पोलिसांचा बंदोबस्त तसेच आळंदी देवस्थानचे सुरक्षारक्षक तैनात होते. धर्मशाळा आणि मंडपांमध्ये भाविक हरिपाठ, भजन करताना दिसत होते..दरम्यान, काल आळंदी शहरातील चारही पूल पुराच्या पाण्याखाली गेले होते. आज नगर ०परिषद चौकातील एका पुलावरील पाणी ओसरले, तर आळंदी-चऱ्होली बाह्यवळण मार्ग सकाळी आठ वाजल्यापासून पुराचे पाणी ओसरल्याने वाहतुकीसाठी खुला होता..अनेक दिंड्या पुढील मुक्कामात येणारमराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात तसेच मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. अनेक ठिकाणी रस्ते पावसामुळे बंद होते. यामुळे अनेक दिंड्या आळंदीत येऊ शकल्या नाहीत. आळंदीत मागील दोन दिवसांपासून पाऊस सुरू होता. मात्र आज दिवसभरात पावसाचा जोर कमी झाला. राज्याच्या अन्य भागातील वारकरी पुढील दोन दिवसांत पुणे-सासवड मुक्कामाला आषाढी वारीमध्ये सामील होतील, असे चित्र आहे..वारीची आमची अनेक वर्षांची परंपरा आहे. पाऊस आणि पुराचा यापूर्वी अनेकदा व्यत्यय आला. मात्र, प्रशासनावर आमचा ठाम विश्वास आहे. थोडीशी गैरसोय सहन करू, मात्र वारी आळंदीतूनच करू असे ठरवून आम्ही आळंदीला आलो आहोत. माउलींनी आम्हाला काही अडचण भासू दिली नाही.- राजन भिसे, वारकरी, नागपूर.Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.आज आळंदीत मोठ्या प्रमाणात वारकरी आले आहेत. गावाकडून अनेक वारकरी आषाढी वारीसाठी निघाले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती येतच असतात. संतांनी आपल्याला त्याला तोंड देऊन पुढे जायला शिकवले आहे.- गजानन चौधरी, वारकरी, उत्तर महाराष्ट्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.