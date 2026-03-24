Fake Baba Assault Case : कॅप्टन खरातनंतर आता पंढरपुरातही भोंदूबाबाचा उच्छाद! जाब विचारला म्हणून भक्तांनाच लाकडी काठीने झोडपले!

पंढरपूर : कॅप्टन अशोक खरात या भोंदूबाबाचे प्रकरण राज्यभरात चर्चेत असतानाच आता पंढरपूर तालुक्यातील एका गावात संशयित भोंदूबाबाचा एक कारनामा समोर आला (Fake Baba Assault Case in Pandharpur) आहे. .मंदिरामध्ये येणाऱ्या भक्तांना भूलथापा देवून पैसे उकळता का? असा जाब विचारला म्हणून मंदिरातील पूजाऱ्यासह त्याच्या दोन साथीदाराने दोघांना लाकडी काठीने बेदम मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी फुल चिंचोली येथील संशयित भोंदूबाबा संतोष नाना जाधव व त्यांच्या इतर दोन साथीदारांवर मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे प्रकरण मारहाणी पुरते मर्यादित नसून याप्रकरणी पोलिसांनी कसून चौकशी करावी, अशी मागणी आता फिर्यादीसह या भागातील नागरिकांमधून केली जात आहे..Who is Ashok Kharat : कॅप्टन खरातकडून पंचवीस वर्षांपासून अंधश्रद्धेला खतपाणी! 'सकाळ'ने वृत्तमालिकेद्वारे भोंदूगिरीवर टाकला होता प्रकाशझोत.याबाबतची माहिती अशी, की आरोपी संतोष नाना जाधव हा फुल चिंचोली येथील एका मंदिरात पुजारी आहे. त्यांच्याकडे अनेक जण भविष्य पाहण्यासाठी येतात अशी माहिती आहे. दरम्यान, फिर्यादीने आरोपी संतोष जाधव याला मंदिरामध्ये येणा-या जाणा-या भक्तांना भूलथापा देवून पैसे उकळता का? असे विचारलेच्या कारणावरुन पुजारी संतोष जाधव याने फिर्यादी संग्रामसिंह हरिदास बाबर व त्यांचा मित्र श्रीनिवास खरात यांना लाकडी काठीने व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून जखमी केले..Ashok Kharat Case : वासनांध खरातच्या 'शिवनिका'च्या उत्पन्नात 7 वर्षांत तब्बल 74 पटींनी वाढ; 'धर्मादाय'कडे सादर केलेल्या लेखापरीक्षणातून गंभीर बाब उघड.तसेच दमदाटी व शिवीगाळ केली आहे. या प्रकरणी आरोपी पुजारी संतोष नाना जाधव, माऊली सावता जाधव, नामदेव सावता जाधव (सर्व रा. फुलचिंचोली ता. पंढरपूर) यांच्या विरोधात तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्ह्याचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शहाजी गोसावी हे करत आहेत.