सोलापूर : सत्ताधारी पक्षाच्या आडोशाला काहीजण बनावट जातीचा दाखला काढून निवडणूक लढवतात, जिंकूनही येतात. मात्र, जातीबद्दल संशय घेऊन त्यांच्या विरोधकांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रारी केल्या. त्यानंतर दक्षता पथकाद्वारे सखोल तपासणी झाल्यावर सुनावणीअंती समितीने ते दाखले अवैध ठरवले. मात्र, समितीने दाखला रद्द करूनही सोलापूरचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांनी कार्यकाळ पूर्ण केला. दुसरीकडे, फेब्रुवारीत झालेल्या पंचायत समितींची निवडणुकीत विजयी दोन सदस्यांचेही दाखले समितीने रद्द केले आहेत. महापालिकेच्या एका नगरसेविकेचाही दाखला अवैध ठरवला. तरीदेखील, त्या अजून पदावर कायम आहेत..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.सोलापूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अधिकारी म्हणाले, काहीजण जंगम जातीचे असतात, पण पुढे ‘बेडा’ लिहितात. त्यामुळे ती व्यक्ती ‘एससी’ प्रवर्गात मोडते. रजपूत असेल तर पुढे किंवा मागे ‘भामटा’ (व्हीजेएनटी) शब्द टाकतात. काहीजण ‘मराठा’च्या पुढे ‘कु किंवा कुणबी’ (ओबीसी) असे टाकतात. ज्यांच्या दाखल्यावर ‘कोळी’ असा उल्लेख आहे, त्यातील काहींनी पुढे किंवा मागच्या बाजूला ‘महादेव’ लिहिले (एसटी) आणि जात बदलली. तक्रारीनंतर समिती सखोल तपासणी करते आणि सुनावणीअंती निकाल देते. यावर संबंधित तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांना तत्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेश दिले जातात. मात्र, त्यावरील अंतिम निकाल येईपर्यंत बनावट जातीच्या दाखल्यावर निवडून आलेल्या सदस्याचा कार्यकाळ संपतो. अशावेळी, त्या प्रभागातील, त्या आरक्षित जागेवरील खऱ्या उमेदवारांना न्याय मिळतच नाही..माजी खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी : २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपकडून डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांना उमेदवारी मिळाली. त्यांच्या विरोधात माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, वंचित बहुजन विकास आघाडीचे सर्वेसर्वा डॉ. प्रकाश आंबेडकर हे होते. ‘जंगम’च्या पुढे ‘बेडा’ लावून डॉ. महास्वामींनी ‘एससी’ प्रवर्गातून निवडणूक लढवली आणि ते विजयीदेखील झाले. त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर प्रमोद गायकवाड, राजेंद्र मुळे, विनायक कंदकुरे यांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर दक्षता पथकाच्या माध्यमातून महास्वामींच्या कागदपत्रांची पडताळणी झाली. मात्र, त्यात कोठेही ‘एससी’ प्रवर्गाची कागदपत्रे आढळली नाहीत. २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी सोलापूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द केले. त्यांच्यावर ‘४२०’चा गुन्हाही दाखल झाला. त्यांना प्रमाणपत्र काढून देणाऱ्यावरही गुन्हा दाखल झाला. मात्र, त्यांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ आरामात पूर्ण केला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अजूनही त्यांच्या प्रमाणपत्राची सुनावणीच घेत आहे..पंचायत समिती उपसभापती वर्षा पटणे : दक्षिण सोलापुरातील बोरामणी गणातून ‘भाजप’तर्फे वर्षा सोमनाथ पटणे (वर्षा शिवाजी कोनाळे) यांनी ‘ओबीसी’ (लिंगायत वाणी) प्रवर्गातून निवडणूक लढवली. निवडणुकीत त्या विजयी झाल्या आणि काही दिवसांतच त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर मिलिंद मुळे यांनी आक्षेप घेतला. त्यावरून धाराशिवच्या जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या दक्षता पथकाने त्यांच्या दाखल्याची पडताळणी केली. त्यांच्या दाखल्यावर उपविभागीय अधिकारी, धाराशिव क्र. २ असा शिक्का होता. पण, त्यावर उपविभागीय अधिकारी, उमरगा असा शिक्का हवा होता. दाखल्यावरील अनुक्रमांकांची पडताळणी झाली, त्यावेळी पटणे यांचे फणेपूर गाव उमरगा तालुक्यात नसून लोहारा तालुक्यात असल्याची बाब समोर आली. दुसरीकडे, त्यांचे प्रमाणपत्र नरेंद्र शशिकांत कांबळे या केंद्रचालकाकडून मिळाल्याची नोंद होती, पण त्या नावाचा कोणीही महा-ई-सेवा केंद्रचालक उमरगा तालुक्यात नसल्याचे प्रांताधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. यावरून त्यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे सिद्ध झाले आणि ते रद्दही झाले. मात्र, त्यांनी आता न्यायालयात धाव घेतली असून, सध्या उपसभापती म्हणून त्याच पदावर आहेत..पंचायत समिती सदस्या कोमल डोके : मोहोळ पंचायत समितीच्या कामती गणातून कोमल रामचंद्र डोके भाजपकडून निवडून आल्या. त्यांच्याकडे कुणबी मराठा (ओबीसी) प्रमाणपत्र असल्याचे सांगून त्यांनी निवडणूक लढवली होती. त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर मिलिंद मुळे, कैलास आयवळे, मारुती जाधव, गोपाळ शेळके यांनी आक्षेप घेतला. सोलापूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या दक्षता पथकाने त्यांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी केली. यावेळी त्यांच्या दाखल्यावरील कुरनूर (ता. अक्कलकोट) येथील जिल्हा परिषद शाळेतील रजिस्टर तपासण्यात आले. त्यावेळी त्या स्वतः, त्यांचे वडील व आजोबा यांची नोंद त्या शाळेत नसल्याची बाब समोर आली. त्यांच्या जात दाखल्यावर जो क्रमांक होता, त्या क्रमांकावर एका व्यक्तीला उत्पन्नाचा दाखला वितरित झाल्याचा अहवाल प्रांताधिकाऱ्यांनी दिला. दक्षता पथकाच्या अहवालानंतर सुनावणी झाली आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचा दाखलाच रद्द केला. पण, अजूनही त्यांचे पद कायम असून, त्या पुढील लढाई लढत आहेत..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.नगरसेविका वनिता पाटील : सोलापूर महापालिकेच्या प्रभाग २४ मधून वनिता संतोष पाटील (वनिता रामचंद्र तळवार) यांनी भाजपकडून ‘महादेव कोळी’ जातीचा दाखला देऊन निवडणूक लढवली. त्यांनी सुरुवातीला जन्मगाव पनवेल दाखवले, पण त्यांचा दाखला महसूल अधिनियमानुसार सी-नमुन्यात नव्हता. यावर माजी उपमहापौर राजेश काळे यांनी आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर त्यांनी अक्कलकोट तालुक्यातील सलगर गावी जन्म झाल्याची कागदपत्रे जोडून नवीन दाखला काढला आणि कोकण विभागीय समितीकडे दिला. त्यावरही काळे यांनी पुन्हा कागदपत्रांसह तक्रार केली. त्यानंतर पुणे अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समितीने १० ऑगस्ट २०२६ रोजी त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द ठरवले. त्यावर त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले. त्याठिकाणी सुनावणी होऊन २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी वनिता तळवार यांचा ‘कोळी महादेव’ अनुसूचित जमातीचा दावा अवैध ठरवल्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी काढले. त्यांची न्यायालयीन लढाई सुरू आहे, पण त्याही सध्या पदावर कार्यरत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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