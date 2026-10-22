Maharashtra Teachers: बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणात मोठी अपडेट; १७ हजार शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या माहितीमध्ये ‘एरर’, नोटिसा बजावणार

सोलापूर : बनावट शालार्थ आयडी किंवा शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता घेऊन पगार घेणाऱ्यांना शोधण्यासाठी शालेश शिक्षण विभागाने राज्यातील चार लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे ऑनलाइन मागविली. पडताळणीवेळी १६ ते १७ हजार जणांच्या माहितीत ‘एरर’ दाखवत असल्याची बाब समोर आली आहे. या सर्वांना नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना ती मूळ कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.नागपूर, नाशिकसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये बनावट शालार्थ आयडी काढून पगार घेणारे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आढळले. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ‘एसआयटी’ नेमली. तर शिक्षण विभागाने पोर्टल बनवून त्यावर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती आदेश, वैयक्तिक आदेश शालार्थ आयडी आदेश, .शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता, रूजू रिपोर्टसह पात्रतेची कागदपत्रे मागवून घेतली. ऑनलाइन प्रणालीत कागदपत्रांची पडताळणी करताना १७ हजार कर्मचाऱ्यांची माहिती जुळली नाही. यात काहींनी नियुक्ती आदेश जोडला नाही, तर काहींनी वैयक्तिक आदेश वाचता येणार नाही असे पाठवले..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...राज्यभरातील सुमारे चार लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती ऑनलाइन संकलित केली. त्याची पडताळणी केली जात असून यातील सुमारे चार टक्के शिक्षकांच्या माहितीत ‘एरर’ दाखवत आहे. त्यानुसार कागदपत्रांची विचारणा केली जाणार आहे.- डॉ. श्रीराम पानझडे, सहसंचालक, माध्यमिक शिक्षण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.