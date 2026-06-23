सोलापूर

Solapur Crime: मोहोळमध्ये नात्यांना काळिमा; भावजयने खाली पाडले, पुतण्यांनी केले वार अन् चुलत्याचा मृत्यू

Uncle killed by nephews in Solapur district: शेतीच्या वाटणीच्या वादातून भावजय व पुतण्यांनी चुलत्यावर धारदार शस्त्रांनी हल्ला करून जागीच ठार; कामती खुर्द परिसरात खळबळ
Shocking Murder in Mohol: Woman and Two Sons Accused in Uncle’s Killing

Shocking Murder in Mohol: Woman and Two Sons Accused in Uncle’s Killing

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-राजकुमार शहा

मोहोळ: कामती खुर्द (ता. मोहोळ) येथे शेतीच्या वादातून झालेल्या जुन्या वादाचे पर्यवसान खुनात झाले. मयताची भावजय सुरेखा शिंदे यांनी डोळ्यात चटणी पुड टाकून मयतास खाली पाडले व दोघा पुतण्यानी आपल्या चुलत्यावर धारदार शस्त्राने गळ्यावर डोक्यावर वार करून त्यांचा खून केल्याची धक्कादायक घटना कामती खुर्द ता. मोहोळ येथे सोमवार ता. 23 रोजी सकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली.

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