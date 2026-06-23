Solapur Crime: मोहोळमध्ये नात्यांना काळिमा; भावजयने खाली पाडले, पुतण्यांनी केले वार अन् चुलत्याचा मृत्यू

-राजकुमार शहामोहोळ: कामती खुर्द (ता. मोहोळ) येथे शेतीच्या वादातून झालेल्या जुन्या वादाचे पर्यवसान खुनात झाले. मयताची भावजय सुरेखा शिंदे यांनी डोळ्यात चटणी पुड टाकून मयतास खाली पाडले व दोघा पुतण्यानी आपल्या चुलत्यावर धारदार शस्त्राने गळ्यावर डोक्यावर वार करून त्यांचा खून केल्याची धक्कादायक घटना कामती खुर्द ता. मोहोळ येथे सोमवार ता. 23 रोजी सकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहिती नुसार मयत संजय नागनाथ शिंदे (वय 53) व सतीश नागनाथ शिंदे (वय 56 वर्ष) या दोन सख्या भावांची कामती खुर्द ता. मोहोळ येथे शेती आहे. या दोघांमध्ये शेतीच्या वाटणीवरून बऱ्याच वर्षा पासून वाद होता. त्यांच्या शेतीचा वाद न्यायालयात चालू होता. .चार महिन्यापूर्वी शेतातील विहिरीतील गाळ काढताना त्यांच्यामध्ये जोराचे भांडण झाले होते. सततच्या भांडणामुळे या दोन कुटुंबाचा वाद विकोपाला गेला होता. सोमवार ता. 23 रोजी मयत संजय शिंदे हा गावातील जार चे पाणी घेऊन घरी वस्तीवर जात असताना डाळिंबाच्या बागेमध्ये दबा धरून बसलेली सुरेखा सतीश शिंदे हिने मयताच्या डोळ्यात चटणी पूड टाकून खाली पाडले व रणजीत सतीश शिंदे वय 25 व रितेश सतीश शिंदे वय 23 यांनी चुलत्याच्या धारदार शस्त्राने वार करून जागीच ठार करून पसार झाले. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...घटनेची माहिती मिळताच कामती पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बसवराज जकीकोरे, अनंत दीक्षित, पोलीस हेड कॉन्स्टेबल रमेश वाघमारे, जाधव यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला.या घटनेचा गुन्हा दाखल करण्याचे काम रात्री उशीरा पर्यंत सुरू होते. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बसवराज जकीकोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासासाठी चार पोलीस पथके रवाना करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.