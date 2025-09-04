Mangalwedha News : तलाठी मंडल अधिकाऱ्यांच्या त्रासाला कंटाळून व्हाट्सअप स्टेटस ठेवून शेतकऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न

मंगळवेढा - जमिनीची नोंद धरणावरून महसूल यंत्रणेकडून झालेल्या त्रासाला वैतागून नंदेश्वरच्या शेतकऱ्यांनी तलाठी व मंडल अधिकाऱ्याचे नाव व्हाट्सअप स्टेटसला ठेवत मंगळवेढ्यातील तहसील कार्यालयात अंगावर तेल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने महसूलच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे ही घटना टळली..याबाबत सविस्तर हकीकत अशी, आंधळगाव महसूल मंडल मधील नंदेश्वर मधील समाधान मोटे या शेतकऱ्याच्या खरेदीची नोंद महसूल यंत्रणांकडून रद्द करण्यात आली. ज्या कारणास्तव रद्द करण्यात आले. त्यातील दुरुस्ती शेतकऱ्याने करण्याचा प्रयत्न केला.त्यानंतर त्या संदर्भातील नोंद घेण्यास तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केल्यावरून संबंधित शेतकऱ्याने आज दु. 3 दरम्यान मंगळवेढा तहसील कार्यालयात अंगावर तेल ओतून पेटवून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, महसूल मधल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे ही दुर्दैवी घटना टळली..सध्या मंगळवेढा तहसीलमधील आठ महसूल मंडल असून त्या आठही मंडल मधील महसूल मंडल अधिकाऱ्याकडून शेतकऱ्याला प्रत्येक गोष्टीसाठी नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. कोणत्याही कारणास्तव नोंद करत असताना काहीतरी कारण सांगून नोंद प्रलंबित ठेवणे आणि त्यांच्या नेमलेल्या झिरो हस्तकामार्फत अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्यानंतर ती नोंद प्रमाणित करण्याचे प्रकार सुरू आहेत..परंतु याकडे महसूच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सोयीस्करित्या दुर्लक्ष केल्यामुळे यापूर्वी दोन वेळा मंडळ अधिकाऱ्याला लाच प्रकरणात अटक झाली आहे. तरी देखील महसूल यंत्रणा याकडे गांभीर्याने पाहत नाही आज शेवटी संतप्त झालेल्या शेतकऱ्याने आपल्या त्रासाला तलाठी व मंडल अधिकारी जबाबदार असून आपण त्यांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचा व्हाट्सअप स्टेटस ठेवून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला..महसूल यंत्रणानी केलेले काम योग्य जरी सांगत असले तरी महसूलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वर्षभरात नोंदी प्रमाणित केलेल्या शेतकऱ्यांचे जबाब घेतले तरी त्यांना झालेला किती त्रास झाला, हे समोर येऊ शकते. दरम्यान आजच्या घटनेनंतर यामध्ये दोषी कोण आहेत याबाबत प्रांत अधिकारी तहसीलदार यांनी सखोल चौकशी करावी अशी मागणी या निमित्ताने पुढे येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.