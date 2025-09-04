सोलापूर

Mangalwedha News : तलाठी मंडल अधिकाऱ्यांच्या त्रासाला कंटाळून व्हाट्सअप स्टेटस ठेवून शेतकऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न

नंदेश्वरच्या शेतकऱ्यांनी तलाठी व मंडल अधिकाऱ्याचे नाव व्हाट्सअप स्टेटसला ठेवत मंगळवेढ्यातील तहसील कार्यालयात अंगावर तेल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला.
हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा - जमिनीची नोंद धरणावरून महसूल यंत्रणेकडून झालेल्या त्रासाला वैतागून नंदेश्वरच्या शेतकऱ्यांनी तलाठी व मंडल अधिकाऱ्याचे नाव व्हाट्सअप स्टेटसला ठेवत मंगळवेढ्यातील तहसील कार्यालयात अंगावर तेल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने महसूलच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे ही घटना टळली.

