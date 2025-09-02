Solapur News: लक्ष्मीदिवशीच माळगे कुटुंबीय झाले पोरके! अतिवृष्टीमुळे पिके वाया, कर्जाच्या ओझ्यामुळे जीवन संपवले

सोलापूर : अतिवृष्टीमुळे वाया गेलेली पिके, बँकेच्या कर्जाचे वाढलेले ओझे याला कंटाळून मुस्ती (ता. द. सोलापूर) येथील चंद्रकांत माळगे (वय ८०) या शेतकऱ्याने गळफास घेत मृत्यूला कवटाळले. निसर्गाच्या अवकृपेमुळे वडिलांनी लक्ष्मीदिवशीच संपवलेल्या जीवनयात्रेमुळे मुलगा लक्ष्मणसह माळगे कुटुंबीय पोरके झाले. .Wardha Rain Update :'वर्धा जिल्ह्यातील सात जलाशयांनी गाठली शंभरी';पाच प्रकल्पांमधून पाण्याचा विसर्ग सुरू, पर्यटकांची हाेतेय गर्दी.चंद्रकांत माळगे यांना लक्ष्मण हा एकुलता मुलगा. त्यांच्या नावे तीन एकराचा तुकडा. त्यावर त्यांनी उडीद, मूग, कांदा या पिकांची पेरणी केली होती. मात्र, अतिवृष्टीमुळे शेतात साचलेल्या पाण्यात पिके बुडाल्याने सारे होत्याचे नव्हते झाले. तर दोन वर्षांपूर्वी काढलेले स्टेट बँकेच्या मार्केट यार्ड शाखेचे १ लाख ८० हजारांचे कर्ज थकीत होते. त्यामुळे चंद्रकांत यांना वाया गेलेली पिके, कर्जाचे वाढते ओझे याची चिंता सतावत होती. त्यांनी कुटुंबीयांना ते बोलूनही दाखवले होते. मात्र, ते जीवनच संपवतील, हे त्यांच्या मुलासह कुटुंबीयांच्या ध्यानीमनीही नव्हते..रविवारी (३१ ऑगस्ट) सकाळी दोघे बापलेक शेतात गेले. दिवसभराच्या कामानंतर लक्ष्मी आगमनामुळे त्यांनी मुलाला घरी जाण्यास सांगितले. पशुधनाच्या देखभालीसाठी रात्री शेतात राहणारे चंद्रकांत यांनी पावसामुळे गेल्या १५ दिवसांपासून शेतात मुक्काम केला नव्हता. सायंकाळी पाचच्या सुमारास त्यांना तेथेच सोडून मुलगा लक्ष्मण घरी परतला. नेहमीप्रमाणे सकाळी सव्वानऊच्या सुमारास त्यांचा डबा घेऊन शेतातील वस्तीवर गेल्यावर त्यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे दिसून आले. पिकांचे नुकसान व कर्जामुळे आपले कसे होणार, या चिंतेने वडिलांनी मृत्यूला कवटाळल्याचे पाहून लक्ष्मणने टाहो फोडला. लक्ष्मी उत्सवामुळे उत्साहात असलेल्या गावात ही वार्ता समजताच शोककळा पसरली..पिकांच्या नुकसानीचा पंचनामा१३ ऑगस्ट रोजी मुस्ती मंडलात ६५.३ मिलिमीटर पाऊस पडला. १४७.५ मिलिमीटर ही ऑगस्ट महिन्यातल्या पावसाची सरासरी आहे. महिनाअखेर २३० मिलिमीटर पाऊस पडला आहे. सततच्या पावसामुळे माळगे यांच्या शेतातील पिके पाण्यात गेली आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार संयुक्त पथकाने माळगे यांच्या शेतातील पिकांच्या नुकसानीचा पंचनामा केला आहे. मूग व उडीद ही पिके पूर्णपणे जळाल्याचे त्यात नमूद केल्याची माहिती महसूल व कृषी प्रशासनाने दिली..अतिवृष्टीसह सततच्या पावसामुळे तीन एकरावरील उडीद, मूग व कांदा पिकाचे नुकसान झाले आहे. त्याचा पंचनामाही झाला आहे. मात्र, पिकांचे नुकसान व थकीत कर्जाची चिंता वडिलांनी बोलून दाखवली होती.- लक्ष्मण माळगे, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचा मुलगा, मुस्ती, ता. द. सोलापूर.Soapur News:'प्रवासी बॅगेत गांजा; ओरिसातील दोघे अटकेत', संशयितांना कोठडी; १७ किलो गांजासह पावणेचार लाखांचा मुद्देमाल जप्त.अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. पिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मिळणारी सरकारी मदत ही अतिशय तुटपुंजी असते. त्यापेक्षा सरकारने पिकांना हमीभाव द्यावा; तरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील.- भीमाशंकर जमादार, माजी सभापती, पंचायत समिती, दक्षिण सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.