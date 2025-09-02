सोलापूर

Solapur News: लक्ष्मीदिवशीच माळगे कुटुंबीय झाले पोरके! अतिवृष्टीमुळे पिके वाया, कर्जाच्या ओझ्यामुळे जीवन संपवले

Tragedy on Lakshmi Pooja: दोन वर्षांपूर्वी काढलेले स्टेट बँकेच्या मार्केट यार्ड शाखेचे १ लाख ८० हजारांचे कर्ज थकीत होते. त्यामुळे चंद्रकांत यांना वाया गेलेली पिके, कर्जाचे वाढते ओझे याची चिंता सतावत होती. त्यांनी कुटुंबीयांना ते बोलूनही दाखवले होते.
Debt and crop loss push Malge farmer to suicide on Lakshmi Puja; family left orphaned.”
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : अतिवृष्टीमुळे वाया गेलेली पिके, बँकेच्या कर्जाचे वाढलेले ओझे याला कंटाळून मुस्ती (ता. द. सोलापूर) येथील चंद्रकांत माळगे (वय ८०) या शेतकऱ्याने गळफास घेत मृत्यूला कवटाळले. निसर्गाच्या अवकृपेमुळे वडिलांनी लक्ष्मीदिवशीच संपवलेल्या जीवनयात्रेमुळे मुलगा लक्ष्मणसह माळगे कुटुंबीय पोरके झाले.

