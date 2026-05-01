Mohol MSEDCL Drive: मोहोळ तालुक्यात सिंगल फेज वीजवापरावर महावितरणची धडक मोहीम; ३ दिवसांत १९२ शेतकऱ्यांवर कारवाई

मोहोळ : मोहोळ तालुक्यातील सिंगल फेज वीज वापरणाऱ्या विरोधात महावितरणने 26 एप्रिल पासून धडक मोहीम सुरू केली असून, 26 ते 28 एप्रिल या कालावधीत एकूण 192 जणावर कारवाई करण्यात आली आहे. जो पर्यंत सिंगल फेज चा विद्युत भार कमी होत नाही तो पर्यंत ही कारवाई सुरूच राहणार असल्याची माहिती कुरुल विभागाचे महावितरणचे सहाय्यक अभियंता सुशील देवकर यांनी दिली..शासनाचे शेतकऱ्यांना शेती पंपासाठी दिवसा वीज पुरवठ्याचे धोरण आहे. तर रात्रीच्या वेळी शेतातील व वाड्या वस्तीवर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना उजेडा साठी रात्रंदिवस सिंगल फेज विज पुरवठा केला जातो. सध्याचा उन्हाळा अतिशय कडक असल्याने व शेतातील उभी पिके, फळबागा पाण्या अभावी जळून जाऊ नयेत म्हणून शेतकरी सिंगल फेज लाईट वापरतात. यामुळे ट्रान्सफॉर्मर वरील विद्युत भार वाढत आहे..यावर पर्याय म्हणून महावितरण चे अधिक्षक अभियंता सुनील माने, कार्यकारी अभियंता मनीषकुमार सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शना खाली कुरुल विभागाचे सहाय्यक अभियंता सुशील देवकर यांनी कुरूल विभागाच्या अधिपत्या खालील पेनुर, कुरूल,कामती व बेगमपूर या चार विभागात 50 जणांच्या जनमित्र पथकासह कारवाईस सुरुवात केली. या पथकात महिला कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे..पथक उजनी डावा कालवा, आष्टी तलाव या ठिकाणच्या मोटारीच्या थेट वायर कट करून कॅपॅसिटर जप्त करीत आहेत. या कारवाई मुळे शेतकऱ्यां मधून मात्र नाराजी व्यक्त होत आहे. .पेनुर उपकेंद्रांतर्गत ज्या शेती पंपाच्या फिडरचा 25 एंपियर पेक्षा जादा करंट जात आहे अशा ठिकाणी कारवाई करीत आहोत. प्रत्यक्षात सिंगल फेजचा करंट हा चार किंवा पाच एंपियर अपेक्षित आहे.सुशील देवकर, सहाय्यक अभियंता महावितरण.