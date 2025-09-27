Mangalwedha News : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा शासनाला इशारा; ई-पीक नोंदणी रद्द करा

मंगळवेढा : सकाळ वृत्तसेवा सततच्या व अतिवृष्टीच्या पावसाने तालुक्यातील शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडले असताना शेतकरी सध्या शेतकऱ्याला पुन्हा उभारी घेण्यासाठी शासनाच्या मदतीची गरज आहे मात्र मदतीमध्ये लावलेल्या निकषांमध्ये पीक नोंदीची रद्द करावी अन्यथा राज्यकर्त्यांना व अधिकाऱ्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नसल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संघटना युवराज घुले यांनी दिला. .तालुक्यामध्ये सप्टेंबर महिन्यात आतापर्यंतची सरासरी पावसाने ओलांडली असून हाता तोंडाशी आलेली पिके पाण्यात गेली आहेत ती पिके धड शेतकऱ्यांना काढता येईना आणि शेतातील हाल बघवत नसल्यामुळे शेताकडे जायची इच्छा होईना अशा परिस्थितीत सध्या शासनाने शेतकऱ्यांना मदतीसाठी ई-पीकची अट केली आहे मात्र काही भागात ही पिक नोंदणीसाठी पाण्यामुळे जाता येत नाही शिवाय सर्वर गेल्या पाच-सहा दिवसापासून बंद असल्यामुळे ही पीक नोंदणी कशी करायची उलट 30 सप्टेंबर मुदत देऊन शासनाने शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याचा डाव आखला आहे ज्या शेतकऱ्यांची ई पीक नोंदणी झाली आहे. .Solapur Flood : शिक्षणानंतर नोकरीचं काय? डिग्रीचं शिक्षण सोडून व्यवसाय सुरू केला; पावसानं सगळं संपलं, लाखोंच खत पाण्यात.त्या शेतकऱ्याच्या शेतात असलेल्या पिकाचा डाटा शासनाकडे आहे. शिवाय फार्मर आयडी असल्यामुळे आधार प्रमाणे शेतकऱ्यांना त्याच्या बँक खात्यावर पैसे सोडणे आवश्यक असताना सध्या पंचनाम्याच्या नावाखाली प्रशासन वेळ काढू धोरण राबवत आहे पंचनाम्यासाठी नोट कॅमेरा मधले फोटो देण्याचे आवाहन प्रशासन केले असले तरी पाण्यामुळे फोटो काढण्यासाठी जाता येईना अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याने नेमके कुणाकडे बघायचे सध्या अधिकारी व मंत्राचे दौरे सुरू आहेत मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या हातात काहीच मिळाले नाही..त्यामुळे शेतकरी वर्गातून सध्या नाराजी व्यक्त होत आहे सध्या शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्यासाठी नमो शेतकरी सन्मान योजना व पी एम किसान सन्मान योजनेची रक्कम तातडीने आधार प्रमाणे बँक खात्यावर दिली तर शेतकऱ्यांना तेवढाच जगण्याचा आधार उपलब्ध होऊ शकतो असे मत स्वाभिमानीचे जिल्हा संघटन युवराज घुले यांनी व्यक्त केले..पिक नोंदणीचे अट रद्द करावी या मागणीचे निवेदन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने नायब तहसीलदार यांना देण्यात आले यावेळी जिल्हा संघटक युवराज घुले किशोर दत्तू पोपट बाळासाहेब नागणे अनिल दत्तू रामभाऊ माने आधी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.