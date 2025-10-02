Mangalwedha Farmers : स्वतःचे नुकसान बाजूला ठेवत सरकारलाच 15 रुपये मदतनिधी पाठवला

मंगळवेढा : राज्यात पावसाने घातलेल्या धुमाकुळामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले. शेतकऱ्याला मदत देण्यासाठी सरकारने साखर कारखानदाराकडून प्रति टन 15 रुपये घेण्याचा आदेश दिल्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कारखानदाराकडून कशाला घेता आमच्याकडून घ्या म्हणून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला 15 रुपये फोन पे द्वारे पाठवून सरकारच्या कारभाराबद्दल निषेध व्यक्त केला. .ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसाने सोलापूर जिल्ह्याला कधीही एवढी झळ बसली आहे त्यापेक्षा अधिक पटीने सोलापूर जिल्ह्याला झळ बसली त्यामध्ये नदीकाठच्या नागरिकांच्या घरात व शेती पिकात पाणी शिरले. उभी पिके पाण्यात गेली. अगदी तीच परिस्थिती तालुक्याच्या इतर भागात देखील दिसून आली. शेतकऱ्यांना कोरडा दिलासा देण्यासाठी अनेकांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन पाहणी केली प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांच्या हातात अजून काही पडले नाही..यंदा पावसाने जुन्याऐवजी मे महिन्यात सुरुवात केल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना खरिपाची मशागत देखील झाली नव्हती मात्र या पावसामुळे शेतकऱ्यांना यंदाच्या उत्पादनातून कर्जमुक्त किंवा कर्जाचा भार कमी होण्याची अपेक्षा होती ती कमी होण्याऐवजी वाढली. सरकारने कर्ज वसुली थांबवण्याचा आदेश दिला असला तरी प्रत्यक्षात बँकांकडून कर्जाचे व्याज हे सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे सध्या शेतकऱ्याला थेट भरीव मदतीची आवश्यकता आहे सध्या शासनाने मदतीसाठी निश्चित केलेला निधी देखील तोकडा आहे परंतु सरकारने मदत निधीसाठी साखर कारखानदाराकडून प्रती टनास 15 रुपये घेण्याचा आदेश दिला त्यामुळे ऊस उत्पादकातून या भूमिकेबद्दल संताप व्यक्त केला जात असून थेट शेतकऱ्यांनीच आपले झालेले नुकसान बाजूला ठेवत सरकारला पंधरा रुपये पाठवून आपला संताप व्यक्त केला..आध्यात्मिक इंटेलिजन्स’च्या प्रसाराची गरज.चालू वर्षी अतिवृष्टी मुळे राज्यात अपवाद वगळता सर्व शेतकऱ्यांचे व सर्व पिकाचे नुकसान झाले, शेतकरी झालेल्या नुकसानीचे पंंचनामे करुस भरीव मदतची व कर्जमाफी ची मागणी करत असताना मुख्यमंत्री यांनी बैठक घेऊन गाळपास येणाऱ्या ऊसातुन प्रति टन 15 रुपये कपातीचे फर्मान काढले, वास्तविक पाहता काही कारखानदाराने शेतकऱ्यांची बिले देखील दिली नाहीत या कारखानदाराच्या मदतीवरून सरकार शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे का अशी भावना मनात ठेवून त्या आदेशाचा निषेध करण्यासाठी मुख्यमंत्री निधीला 15 रुपये पाठवत आहे, काही नेते सांगत आहेत हे पैसे शेतकऱ्यांकडुन नाही तर कारखानदार कडून घेत आहेत कारखान्याचे चेअरमन काय त्यांच्या जवळचे देणार आहेत का ते शेतकऱ्यांच्या बिलातुनच वसुल करून देणार आहेत,ह्यामुळे भिक नको पण कुत्रा आवर म्हणायची वेळ आली.अनिल बिराजदार स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.