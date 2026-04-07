Solapur Agriculture: कलिंगड-खरबुजाला अवकाळीचा फटका; शेतकरी हवालदिल; आठवडाभरात मागणीत वाढ होऊन दरवाढीची चिन्हे

सोलापूर: आखाती देशांतील युद्धामुळे मागणीत झालेली घट आणि अवकाळी पावसाचा कलिंगड, खरबुजाला फटका बसला आहे. आवक वाढली असतानाही बदललेल्या वातावरणामुळे मागणी कमी झाल्याने दरांमध्ये घसरण झाली आहे. कलिंगडाच्या दरामध्ये जवळपास निम्म्याने म्हणजे किलोमागे सात रुपये तर खरबुजाचे दर सहा रुपयांनी कमी झाले आहेत. कमी झालेल्या दरांमुळे उत्पादन-वाहतूक खर्चही निघणे अवघड झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. .उन्हाळ्यात कलिंगड, खरबुजाला मागणी असते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात अवकाळीचा तडाखा बसत आहे. गारांसह पाऊस पडला. वातावरणातील बदलामुळे आठ दिवस आधीच माल पिकू लागल्याने वाढलेली आवक व खराब माल यामुळे दर पडले आहेत..असे आहेत दरअवकाळीपूर्वी कलिंगडाचे दर प्रतिकिलो १५ तर खरबुजाचे २० रुपयांपर्यंत होते. ते अनुक्रमे प्रतिकिलो ७-८ व १३-१४ रुपयांवर घसरले. प्रतिक्रेट दरही निम्म्यावर आल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. कलिंगडचा दर क्रेटमागे ४०० रुपयांपर्यंत होता, तो आता १५०-२०० रुपयांवर आला आहे..सोलापूर बाजार समितीतील स्थितीसोलापूर बाजार समितीत ४० टन कलिंगडाची आवक होत आहे. प्रतिक्विंटल ६००-१२०० रुपये तर सरासरी ८५० रुपये दर मिळत आहे. स्थानिक कलिंगडाची आवक १२ क्विंटल आहे. त्याचा दर प्रतिक्विंटल १२००/२५०० तर सरासरी २००० रुपये दर आहे. खरबुजाचीही ४० टन आवक आहे. त्याला प्रतिक्विंटल ५०० ते २२०० भाव मिळत असून सरासरी दर १५०० रुपये मिळत आहे..यामुळे वाढणार दरपाऊस पडला असला पुढच्या काही दिवसांत ऊन वाढणार आहे. मालाची आवक घटणार आहे. आठवडाभरात मागणी पुन्हा वाढणार आहे.युद्ध, अवकाळीचा कलिंगड, खरबुजाच्या दरावर परिणाम झाला आहे. घटलेली मागणी व वाढलेली आवक याचा फटका बसत आहे. कलिंगडाच्या दरात किलोमागे ७-८ तर खरबुजाच्या दरात ६ रुपयांची घसरण झाली आहे. आठवडाभरात दरात सुधारणा होईल. मागणी वाढणार आहे. तर अवकाळीमुळे मालाची नासाडी झाल्याने आवकही कमी होण्याची शक्यता आहे.- सूरज दरगुडे, फळ व्यापारी, टेंभुर्णी.