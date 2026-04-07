सोलापूर

Solapur Agriculture: कलिंगड-खरबुजाला अवकाळीचा फटका; शेतकरी हवालदिल; आठवडाभरात मागणीत वाढ होऊन दरवाढीची चिन्हे

melon prices likely to increase due to supply shortage: आखाती युद्ध, अवकाळी पावसाचा दुहेरी फटका; कलिंगड-खरबुजाचे दर कोसळल्याने उत्पादन-वाहतूक खर्चही न निघाल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत
Damaged watermelon and muskmelon crops after unseasonal rains; prices may rise soon.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: आखाती देशांतील युद्धामुळे मागणीत झालेली घट आणि अवकाळी पावसाचा कलिंगड, खरबुजाला फटका बसला आहे. आवक वाढली असतानाही बदललेल्या वातावरणामुळे मागणी कमी झाल्याने दरांमध्ये घसरण झाली आहे. कलिंगडाच्या दरामध्ये जवळपास निम्म्याने म्हणजे किलोमागे सात रुपये तर खरबुजाचे दर सहा रुपयांनी कमी झाले आहेत. कमी झालेल्या दरांमुळे उत्पादन-वाहतूक खर्चही निघणे अवघड झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

Loading content, please wait...
rain
Watermelon
Crop Damage
district
