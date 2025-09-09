सोलापूर

MLA Abhijit Patil: शेतकऱ्यांची अडवणूक खपवून घेणार नाही: आमदार अभिजित पाटील; पंढरपूर पंचायत समितीच्या शेतकी सभागृहात कर्ज वाटप समितीची बैठक

Farmers’ Rights Must Be Protected: जनतेच्या अडचणींवर थेट संवाद साधून तत्काळ निर्णय घेण्याची संधी नागरिकांना मिळाली. या माध्यमातून पंढरपूर तालुक्यातील नागरिकांच्या पीक कर्ज, आणि विविध प्रश्न आणि मागण्या प्राधान्याने सोडविण्याचे काम करणार आहे.
MLA Abhijit Patil addressing loan distribution committee meeting at Pandharpur Panchayat Samiti.

सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर : तालुक्यातील शेतकऱ्यांची कर्जांसाठी होणारी कोणत्याही प्रकारची अडवणूक खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा आमदार अभिजित पाटील यांनी दिला.

