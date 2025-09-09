MLA Abhijit Patil: शेतकऱ्यांची अडवणूक खपवून घेणार नाही: आमदार अभिजित पाटील; पंढरपूर पंचायत समितीच्या शेतकी सभागृहात कर्ज वाटप समितीची बैठक

पंढरपूर : तालुक्यातील शेतकऱ्यांची कर्जांसाठी होणारी कोणत्याही प्रकारची अडवणूक खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष तथा आमदार अभिजित पाटील यांनी दिला. .Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.पंढरपूर पंचायत समितीच्या शेतकी सभागृहात तालुका कर्ज वाटप समितीची बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी सर्व नॅशनल, सहकारी तसेच खासगी बँकांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते..शेतकऱ्यांना पीक कर्ज तसेच शिक्षण कर्ज, अण्णासाहेब पाटील, उमाजी नाईक, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, संत रोहिदास अशा तब्बल १८ महामंडळांनी कर्ज देण्यासाठी अडवणूक केल्याने शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, इथून पुढे शेतकऱ्यांना सिव्हिलची अट न घालता लवकरात लवकर सर्व कर्ज वाटप करण्यात यावे आशा सूचानाही आमदार पाटील यांनी दिल्या. या जनता दरबारामध्ये पंढरपूर तालुक्यातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येनी उपस्थिती लावून आपापल्या समस्या, अडचणी व मागण्या मांडल्या..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.अडचण आल्यास संपर्काचे आवाहनजनतेच्या अडचणींवर थेट संवाद साधून तत्काळ निर्णय घेण्याची संधी नागरिकांना मिळाली. या माध्यमातून पंढरपूर तालुक्यातील नागरिकांच्या पीक कर्ज, आणि विविध प्रश्न आणि मागण्या प्राधान्याने सोडविण्याचे काम करणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना पीककर्ज, शिक्षण कर्ज अशा विविध कर्जासाठी अडवणूक झाल्यास खपवून घेणार नाही. दत्तक बँकांची अट न घालता शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात यावे. कर्जासाठी कसलीही अडचण आल्यास तत्काळ मला संपर्क करा मी शेतकरी, विद्यार्थी यांच्यासोबत असल्याचे आमदार अभिजित पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.