सोलापूर

Barshi News : दौऱ्यावर आलेल्या रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावलेंची गाडी बार्शी तालुक्यात शेतकऱ्यांनी अडवली

रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले गुरुवार (ता. २५) रोजी बार्शी तालुका दौऱ्यावर आले होते.
barshi farmers

barshi farmers

sakal

प्रशांत काळे
Updated on

बार्शी - शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेच पाहिजे, पीक विमा मिळालाच पाहिजे, एकरी ५० हजार रुपये अनुदान मिळालेच पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरु झाल्या आहेत. अशी घोषणाबाजी करीत कारी (ता. बार्शी) येथील शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. किती दिवस तुमचे दौरे, अभ्यास करणार आहात सरकार शेतकऱ्यांची टिंगल करीत आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
car
barshi
Agriculture Loss
Compensation
Heavy Rain Crop Damage

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com