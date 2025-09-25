Barshi News : दौऱ्यावर आलेल्या रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावलेंची गाडी बार्शी तालुक्यात शेतकऱ्यांनी अडवली

बार्शी - शेतकऱ्यांना अनुदान मिळालेच पाहिजे, पीक विमा मिळालाच पाहिजे, एकरी ५० हजार रुपये अनुदान मिळालेच पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरु झाल्या आहेत. अशी घोषणाबाजी करीत कारी (ता. बार्शी) येथील शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. किती दिवस तुमचे दौरे, अभ्यास करणार आहात सरकार शेतकऱ्यांची टिंगल करीत आहे..एकरी ३ हजार ४०० अनुदान तळवटाला पुरत नाही, ट्रॅक्टरला दोन हजार रुपये लागतात, रस्ते नाहीत, पंचनामा, फोटो, सातबारा किती पैसे लागतात असे म्हणत शेतकऱ्यांनी रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांच्या गाड्यांचा ताफा शेतकऱ्यांनी अडवला त्यांची समजूत काढत त्यांना घटनास्थळी ढकलत नेले.रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले गुरुवार (ता. २५) रोजी बार्शी तालुका दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी कारी (ता. बार्शी) येथे पोहचताच शेतकऱ्यांनी समस्यांचा टाहो फोडत अनेक प्रश्नांचा भडीमार करुन शासनाच्या अनुदानाचा निषेध केला..निवडणुकीपूर्वी हेक्टरी १३ हजार ६०० रुपये अनुदान होते आता एकरी ३ हजार ४०० रुपये अनुदान तळवटालासुद्धा पुरत नाही, २०२० चा पीक विमा अद्याप मिळाला नाही, शेतकऱ्यांची डोळे पुसायला आलात का? मदत करायला आलात, तुमचा अभ्यास किती दिवस चालणार, अजून किती शेतकरी आत्महत्या करतील याची वाट पहाणार आहेत का..पंचनामा, सातबारा, फोटो, आठ अ, तुम्ही बंधनकारक केला आहे त्यासाठी शेतकऱ्यांना किती खर्च येतो तुम्हाला माहित आहे का, अनुदान ३ हजार ४०० अन् काढायला ६ हजार रुपये खर्च, कारीमध्ये ४ हजार १ सभासद आहेत किती दिवस पंचनामे करणार तुमच्याकडे शेतकऱ्यांच्या पीकपाणी डाटा आहे, आता तुम्ही कोणतीही कागदपत्रे मागायला नाही पाहिजे अशा प्रश्नांचा शेतकऱ्यांनी भडिमार केला..माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी मध्यस्थी केली. यावेळी तहसीलदार एफ. आर. शेख यांना घटनास्थळी बोलावण्यात आले. त्यावेळी मंत्रीमहोदयांना निवेदन देण्यात आले सर्व शेतकऱ्यांसह झालेल्या नुकसानीची, पुलाची झालेली अवस्था याची पाहणी केली..आम्ही सत्तेमध्ये आहोत, मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री सोलापूरचा दौरा करीत आहेत किती नुकसान झाले पहात आहेत. सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाणार आहे. द्राक्ष, डाळिंब, निंबोणी फळबागांसह सोयाबीन पिकाचे झालेले आहे. त्याची पाहणी होऊन पंचनामे होतील सर्व शेतकऱ्यांना मदत मिळावी हा शासनाचा हेतू आहे,तुमच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, तुमचा आक्रोश शासनासमोर मांडला जाईल निकष बाजूला ठेवून मदत करण्याचा शासन प्रयत्न करेल.- भरत गोगावले, रोजगार हमी मंत्री, महाराष्ट्र शासन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.